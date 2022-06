Średnie spółki podzielą się zyskami. Niektóre naprawdę hojnie

Sezon dywidendowy na warszawskiej giełdzie wszedł w mocno zaawansowaną fazę, ale wciąż wiele firm wypłaty ma dopiero przed sobą. Z tej okazji postanowiliśmy prześwietlić indeks mWIG40, grupujący średnie spółki.

Najwyższą stopą proponowanej dywidendy z grona indeksu mWIG40 może pochwalić się przedstawiciel branży deweloperskiej.

Dywidendę, mimo odnotowania w ubiegłym roku straty netto, wypłaci także spółka farmaceutyczna.

Suto akcjonariuszy obdzielą też bank, producent gier i operator giełdy.

Ponad połowa (z 40) spółek wchodzących w skład mWIG40 wypłaciła lub też zamierza wypłacić dywidendy akcjonariuszom. W odróżnieniu od blue chipów z WIG20 to nie Skarb Państwa będzie głównym obdarowanym - na ciekawe wypłaty mogą liczyć także drobni inwestorzy, dysponujący niekoniecznie drobnym kapitałem.

Z grona średnich spółek jeszcze 11 zamierza podzielić się zyskiem, z czego siedem relatywnie szczodrze. Najbardziej hojne firmy to Bank Handlowy, GPW, Grupa Kęty, PlayWay, Ten Square Games i Dom Development.

Hojny jak deweloper

Najwyższą stopą dywidendy w indeksie może pochwalić się Dom Development. Deweloper chce wypłacić 10,5 zł na akcję, co przy bieżącym kursie na poziomie niespełna 100 zł daje stopę dywidendy w wysokości ponad 10 proc.

To naprawdę sporo, lecz w przypadku spółki deweloperskiej niesie to z sobą pewne ryzyko. W dniu przyznania prawa do dywidendy lub dnia wypłaty, od kursu bieżącego "odcina" się kwotę dywidendy.

W normalnych warunkach rynkowych owa "dziura" jest relatywnie szybko zasypywana (przykład Budimeksu czy Mo-Bruku, które na powrót do poziomów sprzed odcięcia potrzebowały kilku sesji). Są jednak przypadki, gdzie kurs nie wraca do poziomu sprzed odcięcia dywidendy...

Posłużmy się tutaj przykładem innego developera - Develii - który wypłacił niedawno aż 45 groszy na akcję, co dało bardzo wysoką stopę dywidendy bliską 15 proc. A kurs od dwóch tygodni znajduje się na poziomie podobnym jak zaraz po odcięciu.

Czy to anomalia, czy schłodzenie nastawienia do deweloperów - może pokazać przykład Dom Development. Dniem przyznania prawa do dywidendy będzie 15 lipca, jej wypłata nastąpi w sierpniu.

W dwóch transzach dywidendę uiści Grupa Kęty. Sumując zapowiedziane wypłaty - kolejno 17,45 zł i 34,92 zł - otrzymujemy kwotę 52,37, co przy bieżącym kursie (620 zł) daje stopę dywidendy na poziomie 8,5 proc. W sumie do akcjonariuszy trafi ponad 505 mln zł, czyli prawie 97 proc. zeszłorocznego zysku.

Spółki gamedev też płacą

Relatywnie duże dywidendy proponują przedstawiciele sektora producentów gier - PlayWay i Ten Square Games. W przypadku grupy kapitałowej PlayWay biznes rozwija się planowo i najwyższa w historii spółki dywidenda (19,22 zł na jedną akcję) nie powinna dziwić (przy kursie bieżącym około 310 zł stopa dywidendy wynosi około 8 proc).

Ten Square Games, która dywidendę wypłaci już 16 czerwca, nie ma ostatnio dobrej passy. Rynek gier mobilnych radzi sobie coraz słabiej, co potwierdzają wyniki spółki. Kurs spadł od początku roku aż o 65 proc., dlatego proponowana dywidenda jest relatywnie wysoka - 10 zł przy kursie 115 zł.

Bank i operator giełdy sypną groszem

Hojnie akcjonariuszy obdzieli w tym roku Bank Handlowy, płacąc 5,47 zł na jedną akcję. Przy bieżącym kursie, wynoszącym około 61 zł, stopa dywidendy sięga około 9 proc. Bank wypłaci akcjonariuszom prawie całość zeszłorocznego zysku - do inwestorów trafi 715 mln zł.

Jako "dzień dywidendy" zaproponowano 1 lipca, a wypłata nastąpić ma 9 lipca. Przed rokiem Bank Handlowy zdecydował się na 1,2 zł na akcję.

Jedną z najbardziej stabilnych spółek dywidendowych jest - dzieląca się zyskiem regularnie - GPW. W tym roku spółka zadeklarowała chęć wypłaty 2,74 zł na jedną akcję, co daje stopę dywidendy na poziomie 7 proc. Do akcjonariuszy ma trafić 115 mln zł. Dniem dywidendy miałby tu być 25 lipca, a jej wypłata miałaby nastąpić 5 sierpnia. Przed rokiem GPW wypłaciła 2,50 zł dywidendy na akcję.

Lipcowe dywidendy symboliczne i pomimo straty

Grono średnich spółek, które podzielą się zyskami uzupełniają Comarch, który zamierza przeznaczyć na to w sumie 32,5 mln zł, Asseco SEE (66 mln zł), Celon Pharma, Wirtualna Polska (35 mln zł.) oraz Inter Cars, który - mimo rekordowych zysków - dywidendę wypłaci niewielką.

Ciekawym przypadkiem pozostaje Celon Pharma - spółka ta 2021 rok zakończyła z 11,6 mln zł straty netto. Zarząd postanowił przeznaczyć na dywidendę zyski z lat ubiegłych. Jako dzień dywidendy proponowany jest 1 lipca, a jako termin jej wypłaty - 11 lipca 2022 roku.

Stopy dywidendy wynoszą kolejno - dla Comarchu 2 proc., wypłata w lipcu; dla Asseco SEE 3 proc., wypłata w lipcu; dla Celon Pharma 2 proc., wypłata w lipcu; dla Wirtualnej Polski 1,5 proc., wypłata w lipcu, dla Inter Cars poniżej 1 proc., wypłata w lipcu.

