SRK pracuje nad wypłatami 120-tysięcznych odpraw dla odchodzących z pracy górników

Spółka Restrukturyzacji Kopalń (SRK) pracuje nad wypłatami 120-tysięcznych odpraw pieniężnych dla osób odchodzących z górnictwa z wykorzystaniem ustawowych osłon socjalnych. Po zakończeniu weryfikacji uprawnień do tego świadczenia dotąd jednorazowe odprawy wypłacono 719 osobom.

O bieżącym postępie wypłat jednorazowych odpraw, a także o procesie weryfikacji dokumentacji osób ubiegających się o urlopy górnicze poinformował PAP w piątek rzecznik SRK Wojciech Jaros. Urlopy górnicze to drugie ze świadczeń osłonowych, przysługujące b. pracownikom kopalń na mocy ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego.

Z początkiem tego roku SRK przejęła do likwidacji majątek obszaru górniczego Jastrzębie III wraz z grupą ponad 2,1 tys. pracowników, którzy mają skorzystać z ustawowych osłon socjalnych. To urlopy górnicze, podczas których do czasu przejścia na właściwą emeryturę (nie dłużej niż cztery lata) górnicy będą otrzymywać 80 proc. dotychczasowego wynagrodzenia, a także jednorazowe odprawy pieniężne w wysokości 120 tys. zł netto.

Po przejęciu pracowników spółka rozpoczęła weryfikację ich uprawnień do świadczeń. Po sprawdzeniu w SRK i uzupełnieniu ewentualnych braków, wnioski o urlopy górnicze trafiają do ZUS-u, zaś wnioski o odprawy jednorazowe - do katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu. SRK wysłała już do ARP wnioski o odprawy - po pozytywnej weryfikacji możliwa jest stopniowa wypłata środków .

W piątek Jaros przekazał, że do 25 lutego jednorazowe odprawy pieniężne wypłacono przelewami 719 osobom. Spółka stara się skontaktować z kolejnymi 69 pracownikami (w związku z urlopami, chorobowym, nieaktualnymi danymi adresowymi), aby sfinalizować rozwiązanie umów o pracę z nimi, co jest warunkiem dla wypłacenia im odpraw.

W czterech wypadkach przy weryfikacji zakwestionowano uprawnienia pracowników, w jednym długotrwale chorujący pracownik zmarł przed rozwiązaniem umowy.

Niedawno rozpoczął się także proces odchodzenia uprawnionych pracowników na urlopy górnicze. Także z nimi uzgadniane są terminy zakończenia zatrudnienia. Przed przejęciem na urlop górniczy ZUS weryfikuje dokumentację dotyczącą danego pracownika.

Najczęściej występujące problemy, dla których ZUS wymaga dodatkowych wyjaśnień, to brak oryginałów dokumentów, niezgodności w zaświadczeniach o zasiłkach, niezgodności w ilości dniówek dołowych oraz dokumentowanie pracy przez firmy okołogórnicze. W ich przypadku ZUS sprawdza też, czy firmy te miały właściwe umowy z kopalniami.

"Na razie pozytywnie zweryfikowanych zostało przez ZUS 213 osób ubiegających się o urlopy górnicze. Ilości zmieniają się z każdym dniem. Na wydanie decyzji ZUS ma 30 dni od wyjaśnienia ostatniej wątpliwości we wniosku dotyczącym konkretnej osoby" - zaznaczył w piątek Jaros.

W razie negatywnej weryfikacji przez ZUS lub ARP, pracownik ubiegający się o urlop górniczy lub odprawę wróci do pracy w swoim macierzystym zakładzie.

Na grupę ponad 2,1 tys. osób przekazanych z początkiem 2022 r. do SRK składają się zarówno pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej (914 osób), jak i pracownicy Polskiej Grupy Górniczej, Tauronu Wydobycie i Węglokoksu Kraj (łącznie 1234 osoby), przejęci na krótko przez JSW, by mogli trafić do SRK i tam skorzystać z osłon. Taka formuła przekazania wynikała z zapisów ustawowych, zgodnie z którymi osłony przysługują pracownikom przekazanym do SRK wraz z przeznaczonym do likwidacji majątkiem.

1 października 2021 r. Sejm znowelizował tzw. ustawę górniczą, wydłużającą do końca 2023 r. możliwość przekazywania kopalń do SRK oraz ich likwidacji ze środków budżetowych przez kolejne cztery lata, do końca 2027 r. Nowela, która weszła w życie 1 grudnia ub. roku, przedłużyła też regulacje dotyczące osłon dla górników.

