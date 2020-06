Środki ochrony powinniśmy produkować w Polsce

Powinniśmy w Polsce produkować środki ochrony. Wszystko po to, by móc jak najszybciej decydować o produkcji, mieć na nią wpływ, mieć możliwość natychmiastowego kupowania na naszym rynku i ograniczać koszty, i czas transportu – mówi prezes ARM Michał Kuczmierowski w rozmowie z "Gazetą Polską".

Prezes Agencji Rezerw Materiałowych przypomniał, że w chwili, gdy wybuchła pandemia koronawirusa, najważniejsze było jak najszybsze sprowadzenie do Polski środków ochrony osobistej dla personelu medycznego.

"Wobec tego transport z Chin odgrywał kluczową rolę, by zamówione środki i akcesoria na czas dotarły do naszych szpitali. Obecnie, po tych pierwszych doświadczeniach, doszliśmy do wniosku, że powinniśmy w Polsce sami produkować te środki ochrony. Wszystko po to, by móc jak najszybciej podejmować decyzje o produkcji, mieć na nią wpływ, mieć możliwość natychmiastowego kupowania na naszym rodzimym rynku, ograniczając koszty i czas transportu" - ocenił.

"Dlatego od początku pandemii uruchamialiśmy w Polsce produkcję, głównie w oparciu o podmioty prywatne, które wspieramy doradztwem w zakresie certyfikacji, wymogów technicznych, jakościowych. Pomagamy również czasem w pozyskiwaniu finansowania, w sprowadzaniu surowców. Bardzo mocno wspiera ten proces również Agencja Rozwoju Przemysłu, PAIiH i Ministerstwo Rozwoju" - dodał.

Poinformował, że dotychczas ARM, w odniesieniu do zadań związanych z koronawirusem, otrzymała 800 mln zł dotacji na zakup środków ochrony osobistej dla personelu medycznego.

"Nie tylko czekamy na środki z budżetu, także aktywnie szukamy innych ich źródeł. Wystąpiliśmy o dotację do KE i właśnie otrzymaliśmy potwierdzenie z tego źródła dotacji w wysokości 100 mln zł. Spodziewamy się wkrótce pozyskania kolejnych dotacji związanych z zakupami materiałów ochronnych na przyszłość, odbudowaniem rezerw, ale również w innych obszarach" - powiedział.

Wskazał, że w tym roku Agencję czekają jeszcze wydatki związane z budowaniem rezerw żywnościowych oraz w obszarze paliw.