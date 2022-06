Środki unijne z KPO mogą podbić inflację

Środki unijne mogą minimalnie podbić inflację, ale zapewniają wyższy poziom inwestycji i w sumie wyjdzie to na plus - powiedział w wywiadzie radiowym Artur Soboń, wiceminister finansów.

Artur Soboń stwierdził, że w tym roku rząd jest w stanie zrealizować od kilku do kilkunastu miliardów złotych (maksymalnie 12 mld zł) ze środków, które powinny przyjść wraz z zatwierdzeniem przez Komisję Europejską Krajowego Planu Odbudowy. W przyszłym roku będzie to 30 mld zł, 40 mld zł w roku 2024 i 50 mld zł w 2025 roku.

Artur Soboń przyznał, że mogą one być nieznacznym impulsem proinflacyjnym, ale to są środki inwestycyjne. - Z punktu widzenia wzrostu gospodarczego i wartości złotego powinny nie tylko niwelować impuls inflacyjny, ale być nawet skutecznym napędem, oczywiście przy wysokich stopach procentowych i hamowaniu gospodarki - stwierdził Artur Soboń.

Czytaj także: Zielone światło dla polskiego KPO. Warunkiem niezawisłość sądownictwa

Obecnie wiele firm wstrzymuje inwestycje, widząc niepewną sytuację na rynku i brak inwestycji infrastrukturalnych. Inwestycje publiczne (rządowe i samorządowe) to około czwartej części ogółu inwestycji. - Wzmocnienie tych inwestycji oznacza wzmocnienie paliwa inwestycyjnego, co wraz z mocniejszym złotym także będzie wpływać na inflację - powiedział Artur Soboń i dodał, że to właśnie może spowodować, że mimo minimalnego podbicia inflacji, w sumie środki unijne wyjdą gospodarce na plus.

Artus Soboń dowodzi, że spowolnienie musi nastąpić, ponieważ gospodarka jest obciążona wysoką inflacją, wobec czego restrykcyjna polityka gospodarcza wymusi spowolnienie. Podkreślił jednak, że to hamowanie z bardzo wysokiego poziomu, bo pierwszy kwartał tego roku przyniósł 8,5 proc. wzrostu PKB. Artur Soboń zakłada, że spowolnienie nie spowoduje stagflacji, zmniejszy tempo wzrostu PKB o 4 punkty procentowe. Kluczem jest rok przyszły i utrzymanie wzrostu na poziomie 3 proc. PKB.

- Będzie to zależało od uruchomienia środków inwestycyjnych, utrzymania poziomu złotego z ostatnich dni, a nawet podniesienia go, a także utrzymania obecnego poziomu rentowności i płynności finansowej firm - powiedział Artur Soboń.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl