Środowa sesja na Wall Street przyniosła dalsze wzrosty, a indeksy Dow Jones i S&P 500 osiągnęły rekordowe poziomy na zamknięciu. Inwestorów ucieszyły najnowsze dane o inflacji w USA, gdyż okazało się, że nie wzrosła ona tak mocno jak obawiała się część analityków.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował 0,62 proc., do 35.484,97 pkt. To historyczny rekord tego indeksu. Liderami zwyżek były Caterpillar i Home Depot.

S&P 500 na koniec dnia wzrósł 0,25 proc., do 4.447,70 pkt. To jego rekordowy poziom.

Nasdaq Composite spadł 0,16 proc. i zamknął sesję na poziomie 14.765,13 pkt.

"Powszechna dystrybucja szczepionek i środki zapobiegawcze pomogły ograniczyć wpływ wariantu Delta, ale nadal możemy dostrzec pewien opór dla wzrostu gospodarczego, ponieważ niektóre ograniczenia mogą zostać ponownie wprowadzone, a konsumenci mogą stać się bardziej ostrożni. Chociaż możemy zaobserwować wzrost zmienności rynku ze względu na wariant Delta, uważamy, że S&P 500 nadal prawdopodobnie odnotuje wzrosty do końca roku" - powiedział Barry Gilbert, strateg alokacji aktywów w LPL Financial.

"W ciągu ostatnich kilku tygodni było wiele nowych informacji - zyski spółek, jastrzębi Fed i publikacje danych ekonomicznych. Wszystko, co wydaje się teraz wskazywać na to, że Fed zmniejszy swoje zakupy aktywów w nadchodzących miesiącach, przy czym wariant Delta jest jedyną potencjalnie przeszkodą, by tak się stało" - powiedział Craig Erlam, starszy analityk rynku w Oanda.

Uwaga inwestorów była w czwartek zwrócona na dane o inflacji w Stanach Zjednoczonych. Okazały się one zgodne z konsensusem.

Ceny konsumpcyjne (CPI - consumer price index) w USA w lipcu wzrosły o 0,5 proc. w ujęciu mdm, a rdr wzrosły o 5,4 proc. Oczekiwano +0,5 proc. mdm i +5,3 proc. rdr.

Inflacja bazowa, czyli wskaźnik, który nie uwzględnia cen paliw i żywności, wzrosła o 0,3 proc. mdm i 4,3 proc. rdr. Oczekiwano +0,4 proc. mdm i +4,3 proc. rdr.

"Lipcowy raport CPI wykazał, że kategorie wrażliwe na ponowne otwarcie tracą na znaczeniu, wykazując najsłabszy wkład we wzrost miesiąc do miesiąca od marca. Kategorie usług z czasem przejmą pałeczkę, ponieważ czynsze - jedna trzecia CPI - będą rosnąć w drugiej połowie roku" - powiedzieli ekonomiści Bloomberga Andrew Husby i Eliza Winger.

"Lipiec był miesiącem przejściowym, ponieważ wzrost cen związany w ponownym otwarcie gospodarki zaczął słabnąć, podczas gdy inne kategorie wykazują oznaki przejęcia pałeczki lidera" - powiedział Stephen Stanley, główny ekonomista Amherst Pierpont Securities.

Amerykański Senat przyjął stosunkiem głosów 69 do 30 zaproponowany przez prezydenta Joe Bidena pakiet stymulacyjny dla infrastruktury warty prawie 1 bln USD.

Ustawa została przyjęta dzięki ponadpartyjnemu porozumieniu, które zostało osiągnięte po miesiącach negocjacji. Po uchwaleniu ustawa ta trafi do kontrolowanej przez Demokratów Izby Reprezentantów, która rozpatrzy ją 20 września.

Przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi, ostrzegła, że Senat musi uchwalić zarówno ustawę o infrastrukturze, jak i środki w wysokości 3,5 bln USD, zanim Izba Reprezentantów przystąpi do działania we wrześniu.

"Inwestorzy budują pozycje czując, że gospodarka powinna się ożywić. W USA mogą pojawić się dodatkowe wydatki fiskalne" - mówi Bart Melek, szef strategii towarowej w TD Securities.

Podczas wtorkowej sesji przyjęto także harmonogram prac nad pakietem socjalnym o wartości 3,5 mld USD. Senatorzy chcą zdążyć z uchwaleniem ustawy przed terminem wyznaczonym przez przewodniczącą Pelosi.

Ze spółek w czwartek Canada Goose spadał o 13,5 proc. Strata na akcję w drugim kwartale wyniosła 45 centów wobec spodziewanej straty w wysokości 53 centów.

Akcje Coinbase rosły o 6,5 proc. Zysk na akcje w drugim kwartale wyniósł 3,45 USD wobec oczekiwanych 2,33 USD.

87 proc. spółek z indeksu S&P 500, które podały wyniki kwartalne, przekroczyło szacunki dotyczące zysków.

