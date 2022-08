Stabilizacja cen w Polsce to perspektywa 3 lat

Polski Instytut Ekonomiczny w przygotowanej prognozie zakłada, że w 2023 r. na pewno odnotujemy spadek inflacji. Przy czym możliwy jest scenariusz, że będzie to jednocyfrowy poziom. Natomiast stabilizacja cen, w polskich warunkach, to perspektywa raczej trzech najbliższych lat - powiedział WNP.PL Marcin Klucznik, analityk z zespołu makroekonomii PIE

Wszelkie dane ekonomiczne wskazują, że w Polsce nie grozi nam żadne bankructwo państwa. Natomiast to, co nas czeka w najbliższych latach, to faktyczne spowolnienie gospodarcze. Państwo będzie musiało jednak patrzyć wyraźniej na ograniczenie wydatków budżetowych. Czyli musimy zachować zdrowe zasady w wydatkowaniu środków publicznych.

Mechanizmy rynkowe przestały działać

Wsparcie, które zostało do tej pory udzielone obywatelom, ale także biznesowi, mieści się w średniej Unii Europejskiej. My nie odstajemy ani w dół, ani w górę od standardów europejskich. Dodatkowo wszyscy mierzą się z problemami na rynku cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i paliw. Nikt nie ukrywa, że w Polsce i innych państwach sytuacja budżetowa w dużej mierze zależeć będzie od tego, co stanie się na globalnym rynku surowcowym. Obecnych cen nie da się uwzględniać w żadnych prognozach długookresowych ponieważ one wymykają się racjonalnym wartościom. Klasyczne mechanizmy rynkowe przestały mieć zastosowanie. Liczy się nie cena, ale dostępność.

Podawanie precyzyjnych wskaźników gospodarczych, w tym tych dotyczących wzrostu PKB, poziomu inflacji czy bezrobocia jest bardzo trudne i obarczone dużą ilością zmiennych.

Stabilizacja cen w Polsce dopiero za 3 lata

- W Polskim Instytucie Ekonomicznym przygotowaliśmy dwie prognozy, które są bardziej pesymistyczne od tych opracowanych przez NBP. My zakładamy, że stabilizacja cen w Polsce to raczej perspektywa 3 lat. Czyli dłużej będziemy mieli do czynienia z inflacją. Zakładamy, że jednocyfrowy wskaźnik jest jak najbardziej możliwy, z tym, że raczej to się wydarzy w drugiej części przyszłego roku z powodów czysto statystycznych. Ceny żywności globalnie zaczęły hamować, co się przełoży na niższy wzrost cen na rynkach europejskich i także w Polsce. Widzimy hamowanie konsumpcji, spadły rok do roku hipoteki, nawet w ujęciu kwotowym. Rosną oszczędności. To wszystko oznacza, że spadek inflacji na pewno wystąpi w 2023 roku, jednak wyższe ceny pozostaną z nami na dłużej - powiedział w rozmowie z WNP.PL analityk z zespołu makroekonomii Polskiego Instytutu Ekonomicznego Marcin Klucznik

