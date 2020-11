Stabilna sytuacja na rynku walutowym

W najbliższych dniach nie powinno dojść do dużych wahań kursów EUR/USD oraz EUR/PLN - ocenił analityk Banku Millennium, Mateusz Sutowicz. Z kolei rentowności krajowych 10-latek - wskazał - mają jeszcze niewielką przestrzeń do umocnienia.

"W tym tygodniu zakładam stabilizację zarówno EUR/USD, jak i EUR/PLN. W przypadku eurozłotego kurs powinien poruszać się w okolicach poziomu 4,47. Nie zakładamy, aby w najbliższych dniach miało się wydarzyć coś na tyle istotnego, aby wywołać większe ruchy na EUR/USD i EUR/PLN. Tym bardziej, że z uwagi na Święto Dziękczynienia w USA, ten tydzień jest krótszym tygodniem pracy dla amerykańskich inwestorów, a to powinno sprzyjać stabilizacji na rynku walutowym" - powiedział Mateusz Sutowicz.

Zdaniem eksperta, nie należy liczyć na duże umocnienie się złotego w tym tygodniu, ponieważ wiele pozytywnych informacji już zostało zdyskontowanych.

"W cenach jest już bardzo dużo pozytywnych informacji. Nie tylko doniesienia na temat wysokiej skuteczności nowych szczepionek, ale także informacje dotyczące programów szczepień w poszczególnych krajach. Szczepienia w Wielkiej Brytanii, we Włoszech i w USA mają zacząć się już w przyszłym miesiącu. W mojej ocenie, rynek już zdyskontował te informacje" - powiedział.

We wtorek kurs EUR/PLN wynosi 4,4619 i jest niecały grosz niżej niż w poniedziałkowe popołudnie.

"Na krajowym rynku długu, krótki koniec krzywej dochodowości jest stabilny już od dłuższego czasu. Ciekawiej może być za to na długim końcu krzywej. Po ostatnich wzrostach rentowności polskich 10-latek, w naszej ocenie, jest jeszcze niewielka przestrzeń do wzrostu dochodowości. Na wzrost rentowności wpłynąć mogą oczekiwania inwestorów co do pojawienia się nowych przetargów sprzedaży obligacji skarbowych w 2021 r. Informacje o dopływie świeżego długu, na który czeka nadpłynny rynek, będą pozytywnie wpływały na rentowności SPW" - powiedział Mateusz Sutowicz.

"W tym tygodniu krajowe 10-latki powinny poruszać się w okolicy rentowności 1,28 proc." - dodał.

Ministerstwo Finansów na przetargu zamiany 26 listopada sprzeda papiery OK0423, PS0425, WZ1126, DS1030, WZ1131, a odkupi WZ0121, PS0421, OK0521, PS0721, DS1021.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 0,872 proc. (+1,3 pb), a niemieckich -0,579 proc. (bez większych zmian).