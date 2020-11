Stabilny wzrost zamówień w przemyśle

Nowe zamówienia w przemyśle w październiku 2020 r. wzrosły rdr o 3,7 proc., po wzroście o 3,7 proc. rdr we wrześniu - podał Główny Urząd Statystyczny.

W ujęciu miesięcznym zamówienia w październiku spadły o 2,9 proc., po wzroście o 26,1 proc. miesiąc wcześniej.

Wskaźnik nowych zamówień w przemyśle pokazuje rozwój popytu na wyroby i usługi. Służy on do oceny przyszłej produkcji.

Nowe zamówienia w przemyśle na eksport w październiku 2020 r. w ujęciu rdr wzrosły o 3,6 proc., po wzroście o 0,5 proc. rdr we wrześniu - podał GUS.



Nowe zamówienia na eksport w ujęciu miesięcznym spadły w październiku o 3,2 proc., po wzroście o 27,8 proc. we wrześniu.



Wskaźnik nowych zamówień w przemyśle pokazuje rozwój popytu na wyroby i usługi. Służy on do oceny przyszłej produkcji.

GUS skorygował dane o wrześniowej produkcji do 5,7 proc. rdr z 5,9 proc. wcześniej - podał Główny Urząd Statystyczny.



Produkcja przemysłowa mdm we wrześniu wzrosła o 15,3 proc. wobec 15,5 proc. wcześniej.