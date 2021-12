Stado żubrów w Puszczy Boreckiej liczne, ale zdrowe

Leśnicy, lekarze weterynarii i naukowcy ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego dokonali przeglądu żyjącego wolno stada żubrów w Puszczy Boreckiej. Wynika z niego, że stado jest bardzo liczne, ale zdrowe.

Rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Jarosław Krawczyk poinformował PAP, że przeglądu stada wolno żyjących żubrów w Puszczy Boreckiej dokonywali naukowcy i eksperci, którzy od lat zajmują się tymi zwierzętami. "Ponieważ żubry nie były zebrane w stado, ich szczegółowa inwentaryzacja nie była możliwa" - przyznał Krawczyk.

Naukowcom udało się ustalić, że stado żubrów w Puszczy Boreckiej liczy obecnie 135 osobników. "To bardzo dużo zważywszy na to, że w 2020 roku żubrów w tym kompleksie leśnym było 117" - podkreślił rzecznik Lasów Państwowych w Białymstoku. Zaznaczył przy tym, że dziewięć osobników z tego stada odłowiono i przesiedlono do Lasów Janowskich oraz Puszczy Rominckiej. Krawczyk podkreślił, że mimo liczebności stado jest zdrowe, wolne od poważnych chorób trapiących te zwierzęta (np. gruźlicy).

Opracowania naukowe związane ze stadem boreckich żubrów wskazują, że puszcza jest w stanie wyżywić stado liczące właśnie ok. 130 sztuk. Gdy żubrów będzie zbyt dużo, w poszukiwaniu jedzenia mogą niszczyć np. uprawy rolników czy młodniki.

Naukowcy zauważyli także, że w stadzie boreckich żubrów przeważają ilościowo osobniki płci męskiej (zwane bykami). Nie rodzi to konsekwencji dla dobrostanu stada - żubrzym stadom przewodzą krowy.

Ponieważ stado żubrów w Puszczy Boreckiej chodzi wolno po lesie, leśnicy stworzyli zagrodę pokazową tych zwierząt, w której mogą je oglądać turyści. Zagroda taka znajduje się w miejscowości Wolisko. Krawczyk przyznał, że być może zostanie ona zmodernizowana w części dotyczącej możliwości oglądania żubrów. W zagrodzie tej przebywa obecnie osiem osobników, w tym trzy cielęta.

Leśnicy i naukowcy zajmujący się żubrami zachęcają, by miłośnicy tych zwierząt korzystali z aplikacji "obserwator żubrów". "Jeśli się gdzieś zaobserwuje to zwierzę, należy je oznaczyć w aplikacji. Dzięki temu monitoring tych zwierząt będzie dokładniejszy" - powiedział Krawczyk.

Żubry są gatunkiem chronionym. Na Mazurach stada tych zwierząt żyją wolno w puszczach Boreckiej i Rominckiej.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl