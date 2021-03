Stalowa Wola: Dworzec PKP w Rozwadowie będzie wyremontowany

Ponad 12 mln zł kosztować będzie przebudowa dworca PKP Stalowa Wola Rozwadów na Podkarpaciu. W ramach inwestycji wymieniony zostanie dach i instalacje. Obiekt jest zabytkowy, dlatego wszystkie prace zostaną zrealizowane zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków.

Umowa z wykonawcą została podpisana w poniedziałek na dworcu w Stalowej Woli.

Na uroczystości obecny był m.in. wiceminister infrastruktury Rafał Weber, który pochodzi ze Stalowej Woli. W swojej wypowiedzi podkreślił, że ta inwestycja jest oczekiwana nie tylko przez podróżnych, ale także przez mieszkańców Rozwadowa, osiedla Stalowej Woli. "Widzimy w jakim stanie jest ten dworzec. On musi się zmienić, musi nabrać nowego blasku i połysku. Jestem przekonany, że właśnie tak będzie wyglądał po modernizacji" - dodał.

Weber zaznaczył, że dworzec zmieni się nie tylko z zewnątrz, ale również wewnątrz, będzie m.in. dostosowany dla osób niepełnosprawnych. "To będzie funkcjonalny dworzec służący do obsługi podróżnych" - mówił.

Wiceminister przypomniał, że ta inwestycja finansowana jest z Programu Inwestycji Dworcowych, którego budżet wynosi ogółem 1,5 mld zł. W ramach programu, jak podał Weber, wyremontowanych zostanie w sumie 200 dworców w kraju.

Zdaniem Webera, ważne w tym przypadku jest też to, że remont przeprowadzi firma z Podkarpacia. Dodał, że inwestycje publiczne są szczególnie ważne w dobie pandemii i pozwalają na rozwój firmom i zachowanie miejsc pracy. "Mam nadzieję, że dworzec odzyska blask i stanie się dumą naszego miasta i regionu" - powiedział na zakończenie Weber.

Obecna w Stalowej Woli wicewojewoda podkarpacka Jolanta Sawicka powiedziała, że dworzec po remoncie podniesie jakość obsługi podróżnych. Dodała, że wokół obiektu pojawią się m.in. wiaty rowerowe.

O tym jak ważna jest to inwestycja mówił prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny. Zwrócił uwagę, że obecnie następuje powrót do kolei. "Jest nowe patrzenie na to, jak rozwój infrastruktury kolejowej zmienia gospodarkę kraju. Widzimy, jak zmienia się linia trakcyjna, jak podróżowanie koleją staje się bezpieczniejsze, komfortowe i szybsze. Ten budynek dworca odzyska swój historyczny blask. Jestem przekonany, że nadane mu będą nowe funkcje, nie tylko pasażerskie, ale również gospodarcze i komercyjne" - mówił.

Nadbereżny dodał, że rozpoczęcie modernizacji dworca to początek rewitalizacji całego osiedla Rozwadów. Zapowiedział, że będzie rewitalizowana m.in. płyta miejscowego Rynku oraz drogi. "Remont dworca zakończyć ma się w 2023 r. Wówczas przypadać będzie jubileusz 50-lecia włączenia Rozwadowa do Stalowej Woli" - powiedział prezydent Stalowej Woli.

W ramach inwestycji fundamenty budynku zostaną wzmocnione oraz zaizolowane. Elewacja obiektu będzie odtworzona na wzór historycznej, wymienione będą okna i drzwi. Konstrukcja dachu zostanie poddana naprawie, a jego pokrycie wymienione na nowe. Wykonane zostaną również nowe instalacje w budynku.

W środku powstanie poczekalnia z ogólnodostępnymi toaletami i pomieszczeniami na kasy biletowe. Przygotowane zostaną również lokale przeznaczone na wynajem, a jedno z pomieszczeń zajmie Straż Ochrony Kolei.

O przyjazdach i odjazdach pociągów informować będą elektroniczne tablice i komunikaty głosowe. Budynek zostanie też wyposażony w nowoczesne systemy, które wpłyną na podniesienie poziomu bezpieczeństwa. Pojawią się m.in. monitoring, system kontroli napadu i BMS (system inteligentnego zarządzania budynkiem).

Prace projektowe dla dworca Stalowa Wola Rozwadów powinny zakończyć się w I połowie przyszłego roku, a roboty budowlane w 2023 r. Za ich realizację odpowiada konsorcjum firm TEXOM sp. z o.o. i AJ Profibud sp. z o.o. sp.k.

Koszt całej inwestycji wyniesie ok. 12,1 mln zł. Zadanie będzie dofinansowane ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

