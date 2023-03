Stalowa Wola: PGE wybuduje instalacje OZE w parku inwestycyjnym

PGE Energia Odnawialna zamierza uruchomić instalacje OZE o łącznej mocy blisko 100 MW na terenie Strategicznego Parku Inwestycyjnego Euro-Park Stalowa Wola. Powstać ma też magazyn energii oraz pierwsze w regionie centrum serwisowe. Inwestycja kosztować będzie ok. 400 mln zł.

W czwartek w Stalowej Woli podpisane zostało porozumienie z samorządem miasta. Wyprodukowana w nowych instalacjach zielona energia będzie wykorzystywana na potrzeby miasta oraz przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie parku inwestycyjnego.

Obecny w Stalowej Woli prezes Grupy PGE Wojciech Dąbrowski mówił, że polska energetyka jest w fazie transformacji. "My jako największa grupa energetyczna musimy przewodzić tej transformacji i wprowadzić polską energetykę w nowoczesność, jaką jest produkcja energii z OZE" - dodał.

Dąbrowski zwrócił uwagę, że inwestycje w OZE nie tylko są potrzebne, by spełnić cele klimatyczne, ale oczekują ich również klienci PGE. "Dzisiejsze porozumienie, to kolejny przykład modelowej współpracy między miejscowym samorządem a PGE" - podkreślił.

Prezes PGE przypomniał, że na początku roku spółka rozpoczęła budowę największego w historii przyłącza sieciowego dla Strategicznego Parku Inwestycyjnego Euro-Park Stalowa Wola.

"Teraz planujemy wspólne inwestycje w odnawialne źródła energii. Zamierzamy uruchomić tu farmy wiatrowe i fotowoltaiczne o łącznej mocy blisko 100 MW oraz magazyny energii o pojemości do 30 MWh. To wszystko sprawi, że więcej zielonej energii trafi do sieci" - mówił Dąbrowski.

Zgodnie ze wstępnymi założeniami budowa pierwszych instalacji może ruszyć już za ok. rok. Grupa PGE będzie mieć do dyspozycji ponad 70 ha gruntów, na których można uruchomić elektrownie słoneczne o łącznej mocy 70 MW. Dodatkowo rozważana jest też budowa ok. 7 turbin wiatrowych o mocy do 4 MW każda, centrum serwisowego OZE oraz magazynów energii o pojemności do 30 MWh.

Prezes zarządu PGE Energia Odnawialna Marcin Karlikowski, mówił, że inwestycja jest kontynuacją działań firmy na Podkarpaciu. Przypomniał, że w gminie Grębów, koło Stalowej Woli, trwają pracę związane z budową jednej z największych w Polsce farm fotowoltaicznych PV Jeziórko. Docelowo w 2024 roku osiągnie ona moc 153 MW.

Zdaniem Karlikowskiego, oferta zielonej energii, będzie dużym argumentem dla władz parku do przyciągnięcia nowych inwestorów. "Te nasze inwestycje w OZE w tym rejonie naszego kraju to nie jest nasze ostatnie słowo" - zadeklarował prezes PGE Energia Odnawialna.

Z koeli obecny na uroczystości wiceminister infrastruktury Rafał Weber mówił, że bardzo ważna w przygotowaniu terenów inwestycyjnych jest m.in. aktywność władz samorządowych oraz komunikacja. "Te dwa czynniki mają miejsce w Stalowej Woli. Dzięki aktywności pana prezydenta Stalowej Woli i nowym drogom, ten teren inwestycyjny jest bardzo pożądany przez firmy" - mówił.

Weber dodał, że trzecim elementem ważnym dla inwestorów są też media. "To element energetyczny i ten dzisiejszy projekt pokazuje, że rząd PiS i spółki Skarbu Państwa chcą zmienić polską energetykę, chcą dywersyfikować źródła zasilania, chcą inwestować w zieloną moc" - podkreślił.

Weber ocenił, że dzięki budowie nowych źródeł OZE Stalowa Wola będzie jeszcze bardziej atrakcyjnym terenem dla inwestorów.

Natomiast prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny, zaznaczył, że przedsiębiorcy, którzy szukają warunków do inwestowania zwracają coraz większą uwagę na to, jaką energię będą mieli.

"Dzięki tej inwestycji w Stalowej Woli inwestorzy będą mieć optymalne warunki pod tym względem. Nasz park to najbardziej przygotowany projekt, nie tylko w kraju, gdzie mogą lokować swój energochłonny biznes firmy, które szukają zielonej energii. Jest to im potrzebne, aby mogli spełnić swoje certyfikaty, a jednocześnie oszczędzać na energii elektrycznej" - dodał.

Nadbereżny podkreślił, że na aspekt zielonej energii uwagę samorządowi zwrócił pierwszy inwestor w parku technologicznym koreańska firma SK Nexilis.

"Firma ma w swoim założeniu, że przynajmniej połowa energii przez nią zużywana pochodzić ma z OZE. Inni inwestorzy, z którymi rozmawiam jako jeden z kluczowych punktów swojej decyzji, stawiają dostęp do OZE o dużych mocach. Dziś możemy zameldować, że taka możliwość w naszym parku będzie" - powiedział prezydent Stalowej Woli.

Nadbereżny zaznaczył, że w Stalowej Woli i wokół miasta powstanie system zielonej energii o mocy w sumie ponad 400 MW, który będzie dostępny dla inwestorów.

Strategiczny Park Inwestycyjny Euro-Park Stalowa Wola to teren o powierzchni 1 tys. hektarów, który został przeznaczony pod inwestycje przemysłowe związane ze wspieraniem rozwoju i wdrażaniem nowoczesnych technologii w dziedzinie energii, elektromobilności, transportu, technologii wodorowej, lotnictwa czy motoryzacji.

