Stalowa Wola: Powstaje budynek żłobka i przedszkola w technologii pasywnej

W Stalowej Woli (Podkarpackie) trwa budowa budynku, w którym mieścić się będzie żłobek i przedszkole dla niemal 200 dzieci. Obiekt powstaje w technologii pasywnej, będzie też wyposażony w basen. Prace budowlane mają potrwać do końca przyszłego roku.

W środę w Stalowej Woli odbyła się uroczystość podpisania aktu erekcyjnego i wmurowania kamienia węgielnego. Obecna na miejscu sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak podkreśliła, że to bardzo ważna i istotna inwestycja, szczególnie dla najmłodszych mieszkańców Stalowej Woli.

"Cieszę się, że w tak bezpiecznych warunkach będą mogli spędzać swoje najmłodsze lata. Ten budynek stanie się sztandarowym projektem realizowanym przez miasto. Będziemy chcieli pokazywać ten projekt w kraju, bo on łączy dwie kwestie - pierwsza związana jest z pasywnością, a druga to taka, że jest to budynek dostępny dla każdego, niezależnie od stopnia sprawności" - zaznaczyła.

Zdaniem wiceminister, to ważne, żeby realizować inwestycje, które, mimo że są droższe, stawiają na rozwiązania najnowocześniejsze i takie, które będą dostępne dla każdego. "Trzymam kciuki, żeby budynek powstał jak najszybciej" - dodała Jarosińska-Jedynak, które też pogratulowała władzom Stalowej Woli takiego pomysłu.

W Stalowej Woli obecny był również marszałek woj. podkarpackiego Władysław Ortyl, który powiedział, że stalowowolska inwestycja jest innowacyjna pod każdym względem, od decyzji o powstaniu takiego budynku aż po jego wykonanie. W ocenie Ortyla, budynek będą chciały oglądać osoby z całego kraju.

Z kolei prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny mówił, że samorząd, chce być liderem "przyjazności dla rodzin". "Budowanie miejsc dla najmłodszych to budowanie przyszłości Stalowej Woli. Obiekt będzie dumą nie tylko miasta, ale i całego regionu. To będzie ultranowoczesne przedszkole i żłobek w najnowocześniejszej technologii dla w sumie 195 dzieci" - zaznaczył.

Nadbereżny powiedział, że wyróżnikiem projektu jest nie tylko technologia pasywna, ale również to, że powstanie basen, z którego korzystać będą mogły dzieci, przede wszystkim niepełnosprawne. "Chcemy wyznaczać standardy w opiece dla najmłodszych" - dodał prezydent Stalowej Woli.

Budynek powstaje między blokami ul. Poniatowskiego 37, a Al. Jana Pawła II 24. Kosztować będzie blisko 18 mln zł, z tej kwoty dofinansowanie unijne stanowi niemal 13 mln zł. Budynek przedszkola i żłobka będzie miał dwie kondygnacje nadziemne i jedną podziemną. W budynku będzie basen o powierzchni ok. 50 mkw.

Obiekt powstaje w technologii pasywnej, dlatego będzie miał zamontowaną wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, będzie też wyposażony w pompę ciepła i instalacje fotowoltaiczną, która, według planów, ma pokrywać ponad 50 proc. zużycia energii elektrycznej budynku.

Budynek będzie też wyposażony w system automatycznego monitorowania i sterowania temperaturą w poszczególnych pomieszczeniach. Przy obiekcie powstanie także m.in. punkt ładowania pojazdów elektrycznych.

Placówka ma zacząć funkcjonować w połowie 2023 r.

