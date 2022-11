Stalowa Wola: Złożony został wniosek o decyzję środowiskową dla S74

Złożony został wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dotyczącej budowy ponad 70 km drogi ekspresowej S74 pomiędzy Opatowem a Niskiem – poinformował w piątek w Stalowej Woli (Podkarpackie) wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Dodał, że to ważny krok w realizacji tej inwestycji. Podkreślił, że we wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej wskazany został, jako preferowany, wariant społeczny.

"To wariant najmniej kontrowersyjny, do którego było najmniej uwag samorządów. Można powiedzieć, że wybrany został wariant, który popiera większość samorządów na trasie przebiegu drogi" - powiedział Weber.

Prace przygotowawcze dla drogi ekspresowej S74 rozpoczęły się od wykonania studium korytarzowego, w którym rozpatrywano 7 wariantów przebiegu drogi. Do dalszych prac zostały zarekomendowane 3 warianty, jako preferowany został wskazany właśnie wariant społeczny.

Wiceszef MI zaznaczył, że wariant ten będzie uszczegółowiany w decyzji środowiskowej, która będzie wydana, prawdopodobnie, w przyszłym roku.

W preferowanym wariancie założono, że przyszła trasa będzie miała ok. 73 km długości i przebiegać będzie przez teren województw świętokrzyskiego i podkarpackiego. Na terenie woj. świętokrzyskiego trasa będzie poprowadzona przez 4 gminy: Opatów, Lipnik, Obrazów, Samborzec. Na Podkarpaciu zaproponowano przebieg trasy obejmujący 7 gmin: Tarnobrzeg, Gorzyce, Stalowa Wola, Zaleszany, Radomyśl nad Sanem, Pysznica, Nisko.

Nowa trasa będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę, a dostępność do niej odbywać się będzie poprzez węzły drogowe.

Wiceminister podkreślił na konferencji, że budowa S74 to kolejne wyzwanie inwestycyjne, które w najbliższym czasie będzie realizowane. Zdaniem Webera, S74 przyczyni się do dalszego rozwoju transportowego regionów, przez które będzie przebiegać.

Wiceminister przypomniał również, że rząd PiS do tej pory zrealizował kilka ważnych inwestycji dla Podkarpacia, wymienił w tym kontekście m.in. obwodnicę Stalowej Woli i Niska oraz Via Carpatia. "Są to inwestycje, które uwiarygadniają rząd PiS. To co założyliśmy to realizujemy albo już zrealizowaliśmy" - dodał.

W ocenie Webera, budowa S74 będzie jednym z fundamentów rozwoju transportowego woj. podkarpackiego. Przypomniał, że trasa ta zapewni połączenie z autostradą A1.

"A to zapewni wygodne połączenie z wybrzeżem, portami morskimi, z kurortami nadmorskimi. To również rozprowadzenie ruchu do zachodniej części Polski, dzięki autostradzie A2" - wymienił wiceszef MI. Szacowany koszt budowy odcinka S74 od Opatowa do Niska to ok. 3,4 mld zł. Odcinek ten jest planowany do realizacji w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.).

Droga ekspresowa S74 przebiegać ma od Niska (węzeł S19) do Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie połączy się z autostradą A1.

Rząd chce oszczędzić miliardy. Decyzja na czym, do końca miesiąca

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl