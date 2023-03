Stańczak: dla Ukrainy Polska to dostęp do LNG, dostęp do Szelfu Norweskiego

Dla Ukrainy Polska to dostęp do LNG, dostęp do Szelfu Norweskiego przez Baltic Pipe - powiedział w środę pełniący obowiązki prezesa zarządu firmy Gas Transmition System Operator of Ukraine Paweł Stańczak. Dodał, że Polska mogłaby korzystać z ukraińskich magazynów gazu, ale potrzebna jest infrastruktura.

"Dla Ukrainy Polska to jest atrakcyjny dostęp do LNG, bardzo atrakcyjny dostęp do Szelfu Norweskiego przez Baltic Pipe. Do tego, żeby w pełni można było wykorzystać ten potencjalny dostęp, to bardzo w Ukrainie marzymy, o tym, żeby wśród tych projektów prezentowanych przez premiera (Mateusza Morawieckiego - PAP), które łączą Północ i Południe pojawił się też taki projekt, który łączy Polskę z Ukrainą" - powiedział pełniący obowiązki prezesa zarządu firmy GTSoU(Gas Transmition System Operator of Ukraine)Paweł Stańczak, podczas konferencji "Partnerstwo Polsko-Ukraińskie w budowaniu bezpieczeństwa energetycznego przyszłości".

"Istnieje interkonektor, który tradycyjnie transportował gaz z Ukrainy do Polski, ale chciałoby się, żeby on był pełny i silny także w drugą stronę, czyli z Polski do Ukrainy.(...)To jest rzecz, o którą moglibyśmy wspólnie zabiegać w Unii Europejskiej mimo niechęci do gazu tradycyjnego, naturalnego" - stwierdził Stańczak.

Jego zdaniem na korzyść dostępu Polski do rynku ukraińskiego przemawia uzyskanie możliwości korzystania z magazynów gazu na Ukrainie, "ogromnych rezerwuarów", w których można przechowywać nadmiar gazu wtedy, gdy tego gazu nikt nie potrzebuje.

"Tutaj czekają magazyny pod ziemią Ukrainy, które są rzeczywiście niewykorzystane w tej chwili, ale są bardzo blisko - mniej niż 100 km od granicy z Polską (...), to jest silny system, dobrze rozbudowany i prosi się o wykorzystanie" - zwrócił uwagę Stańczak.

"Zdajemy sobie sprawę, że tranzyt rosyjskiego gazu do Europy to jest rzecz, która będzie zanikała stąd musimy coś zrobić z tym nadmiernym systemem" - dodał również.

Polski i ukraiński systemy przesyłowe gazu są połączone w punkcie Drozdowicze/Hermanowice. Połączenie to obecnie pozwala przesłać na Ukrainę ok. 1,5 mld m sześc. gazu rocznie.

