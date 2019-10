Stanisław Tyszka: koalicja z PIS? Na pewno nie!

Jeżeli obecny wynik się potwierdzi, to będzie to znaczyło, że koalicja z PSL była strzałem w 10. Oznacza to, że sojusz PSL i ruchu Kukiz’15 - zaskakujący dla niektórych – zyskał zaufanie obywateli, a nasz postulat stworzenia nowego racjonalnego centrum po prostu trafił do wyborców, którzy odrzucają wojnę polsko – polską, politykę populistyczną, niemerytoryczną, politykę wiecznego hejtu, pobudzania negatywnych emocji. Szukają dla siebie czegoś nowego. To bardzo dobry prognostyk na przyszłość – ocenia Stanisław Tyszka, wicemarszałek Sejmu VIII kadencji