Starachowice: ponad 27 mln zł z UE na komunikację miejską

Utworzenie spójnego systemu komunikacji publicznej na terenie Starachowic – to główne założenie projektu, który samorząd tego miasta realizować będzie przy wsparciu środków unijnych. Całkowita wartość projektu wyniesie ponad 43,5 mln zł, z czego unijne dofinasowanie blisko 27,5 mln zł.

Umowę na realizację projektu "Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego" podpisali w poniedziałek marszałek woj. świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Marek Bogusławski, prezydent Starachowic Marek Materek i skarbnik miasta Halina Piwnik.

"To bardzo ważny projekt dla Starachowic, które cały czas się zmieniają. Otrzymane dziś unijne dofinansowanie w kwocie prawie 27,5 mln zł pozwoli na realizację projektu, który wpłynie korzystnie na życie mieszkańców poprzez ograniczenie emisji pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery oraz stworzenie spójnego systemu komunikacyjnego, dzięki któremu skróci się czas podróży pasażerów" - powiedział marszałek Bętkowski.

Główne założenia projektu to modernizacja infrastruktury i zakup siedmiu sztuk niskoemisyjnego taboru autobusowego na CNG (sprężony gaz ziemny - PAP). W jego ramach przewidziano uruchomienie centrum zarządzania dyspozytornią, modernizację bazy MZK, modernizację infrastruktury związanej z poprawą funkcjonowania komunikacji publicznej (drogi, ciągi piesze, ścieżki rowerowe, wiaty) oraz budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych: Starachowice Dolne i Starachowice Wschodnie.

"Dzięki środkom europejskim zmieniają się Starachowice, co widać na każdym kroku. W tej chwili jesteśmy w trakcie realizacji większości zadań, które wchodzą w skład całego projektu" - powiedział PAP prezydent Starachowic.

Zakończenie realizacji projektu planowane jest na koniec października 2022 r.

Marek Materek dodał, że gmina, jako wkład własny do projektu wniosła m.in. zadania, które w trakcie trwania konkursu nie były zakończone, a stanowiły wydatek kwalifikowalny. Był to Pasaż Staffa oraz połączenie ul. Batalionów Chłopskich z ul. Szkolną - wartość tych zadań przekroczy 5 mln zł.

"W ten sposób zadania, które i tak były realizowane przez miasto pozwoliły na sfinansowanie w części ogromnego przedsięwzięcia inwestycyjnego. W ramach tego projektu została pierwotnie ujęta budowa nowego odcinka ul. Moniuszki, ale pozyskaliśmy na jej budowę środki z Funduszu Dróg Samorządowych" - zaznaczył Materek.

Prezydent Starachowic podkreślił, że miasto realizuje drugi projekt niskoemisyjny o jeszcze większej wartości - "Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego - etap II".

Na realizację tego projektu Starachowice pozyskały ponad 41 mln złotych dotacji. Projekt zakłada zakup 13 nowych autobusów na gaz, budowę stacji ładowania CNG, przebudowę trzech ulic w mieście ( Konstytucji 3- go Maja, Parkowej i ul. Partyzantów na odcinku od ul. Konstytucji 3- go Maja do ul. Oświatowej), budowę ok. 10 km ścieżek rowerowych, montaż 20 wiat przystankowych, budowę energooszczędnego oświetlenia przy ulicach Konstytucji 3 - go Maja i Parkowej, zakup systemu roweru miejskiego.

"Przedsięwzięcia są realizowane od roku 2020, zaczęliśmy od infrastruktury drogowej, a w latach kolejnych, będziemy realizowali budowę ścieżek rowerowych i kolejne zadania" - powiedział Materek.

Gmina będzie realizowała obydwa te projekty pod nazwą "Ekologiczny transport w Starachowicach", łączna wartość to blisko 95 milionów złotych.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl