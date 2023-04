Starachowice: Prawie trzykrotnie wzrosła liczba pasażerów komunikacji miejskiej

Prawie trzykrotnie wzrosła liczba pasażerów komunikacji miejskiej w Starachowicach, od kiedy przejazdy są bezpłatne. Zmiany wprowadzono w kwietniu ubiegłego rok. Ta decyzja była przysłowiowym strzałem w dziesiątkę – ocenił we wtorek prezydent miasta Marek Materek.

Bezpłatne przejazdy komunikacją miejską w Starachowicach wprowadzono 1 kwietnia 2022 roku. Bez biletów mogą przemieszczać się osoby, które w Starachowicach płacą podatki.

"Co przez rok zmieniło się na ulicach naszego miasta i w transporcie publicznym Starachowic? Przede wszystkim autobusy komunikacji miejskiej stały się niezwykle popularnym środkiem transportu dla mieszkańców Starachowic" - mówił we wtorek prezydent Starachowic Marek Materek.

W 2022 roku wszystkie autobusy zostały wyposażone w bramki liczące. Rozwiązanie to pozwala z dużą dokładnością kontrolować liczbę pasażerów. Z danych starachowickiego MZK wynika, że po wprowadzeniu bezpłatnych przewozów komunikacja miejska cieszy się większym zainteresowaniem.

W pierwszym miesiącu korzystania z bezpłatnej komunikacji w Starachowicach autobusami jeździło około 247 tysięcy osób (przed zmianami było to 125 tys. osób). Z kolei w marcu bieżącego roku było to już 375 tysięcy osób. Najlepszym miesiącem 2022 roku pod względem liczby przewiezionych pasażerów był październik. W tym czasie z autobusów korzystało ponad 324 tysiące pasażerów. Od kwietnia 2022 roku ze starachowickiego transportu publicznego skorzystało prawie 3,5 miliona pasażerów, to prawie trzykrotnie więcej niż przed zmianami.

"Liczby nie kłamią. Widać ogromną różnicę i duży wzrost liczby przewiezionych pasażerów" - podkreślił prezydent.

Od początku tego roku z komunikacji miejskiej skorzystało milion osób. Dla porównania w pierwszych trzech miesiącach ubiegłego roku około 418 tysięcy pasażerów.

Roczny koszt utrzymania komunikacji miejskiej to około 19 mln zł.

