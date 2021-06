Startuje nowy bank. Pierwszy taki w Polsce

- Według naszej obserwacji, popartej wieloma opiniami czy komentarzami konsumentów, współczesne finanse zrobiły się bardzo trudne - zauważa w rozmowie z WNP.PL Karol Sadaj, country head Aion Banku w Polsce.

smartfonu

Chcemy udostępnić platformy inwestycyjne, w ramach których dajemy Polakom możliwość inwestowania w aktywa na całym świecie. Bez dodatkowych kosztów, bez prowizji. Wszystko to w ramach stałej, miesięcznej subskrypcji.– Tak, testowaliśmy nasze konto i mieliśmy bardzo pozytywny odzew. Skomplikowanie i mała przejrzystość dzisiejszych usług finansowych to naprawdę duże bolączki użytkowników.Czytaj też: Zaskakujący wpływ Euro 2020 na rynek walut Dobrą analogią może być roaming. Kiedyś ta usługa była tak droga, że użytkownicy telefonów bali się z niej korzystać. Potem mieliśmy moment przejściowy, kiedy można było się zalogować do konkretnej sieci i korzystać z tańszych albo nielimitowanych usług.Wciąż jednak ogromna część z nas – z przyzwyczajenia – nie aktywowała tych funkcji lub wręcz wyłączała telefony. Dzisiaj, kiedy jedziemy za granicę, możemy już korzystać z roamingu w ramach krajowego abonamentu.My chcielibyśmy podobną rzecz zrobić w finansach. Zamierzamy wprowadzić jasne, proste zasady w bankowości - i sprawić, że użytkownik nie będzie się bać korzystać z konta, nie będzie utożsamiał tego z ryzykiem dodatkowych kosztów.Nie może być tak, że np. opóźniamy wysłanie przelewu, wypłatę pieniędzy z bankomatu (w Polsce lub za granicą) czy przewalutowanie środków – lub wręcz rezygnujemy z tych działań – tylko dlatego, żeby uniknąć opłat... W Aion wszystkie te usługi są nieograniczone i nielimitowane – i to jest komfort użytkownika, który daje nam model subskrypcyjny.– Zgadza się.– Jesteśmy jeszcze przed startem w Polsce, więc jeszcze nie mogę zdradzić dokładnych kosztów. Mogę natomiast powiedzieć, że zaoferujemy trzy plany subskrypcyjne, dopasowane do kieszeni Polaków i porównywalne z kosztami innych usług subskrypcyjnych.– Patrząc z perspektywy technicznej: całość usług naszego banku będzie dostępna z poziomu aplikacji mobilnej. Nie będziemy wymagali wizyt w placówkach czy spotkań z kurierem. Aplikacja będzie też podstawową formą komunikacji z bankiem – poprzez chat oraz infolinię na życzenie klienta. Dzięki temu klientem banku Aion może zostać w zasadzie każdy, kto posiada smartfon.– Tak. Pandemia pokazała, że duża część usług bankowych działa przede wszystkim w offline. Także w Polsce, gdzie w skali Europy i świata mamy bardzo nowoczesną bankowość. W czasach szalejącego koronawirusa stanowiło to problem. Dlatego – dla wygody i bezpieczeństwa – udostępniamy każdą operację z poziomu aplikacji.– Tak. Jeśli porównamy wszystkie wydatki, które ponosi klient, to nasz najtańszy plan będzie na tym samym poziomie. „Darmowe konta” to jeden z największych mitów, jakie udało się wykreować specom od marketingu.– Bardzo dobrze zdefiniował pan profil przeciętnego klienta banku w Polsce.Z powodu inflacji oraz perturbacji, jakie przechodzi rynek, musimy zacząć interesować się swoimi pieniędzmi. Skończył się czas, w którym trzymamy je na koncie czy ewentualnie na lokacie z niemal zerowym oprocentowaniem. W tym wariancie inflacja pożera nasze oszczędności w ekspresowym tempie.Chcemy zaoferować platformę inwestycyjną, w ramach której każdy z użytkowników będzie mógł w jasny i łatwy sposób zdefiniować swój profil ryzyka, a przez to zrozumieć mechanikę inwestowania. Przy tworzeniu platformy będziemy też wykorzystywać sztuczną inteligencję, której podstawowym zadaniem jest pomaganie użytkownikom.– Oferujemy znacznie więcej. Istotnie rozwinęliśmy ankietę, która jest sztywnym wymogiem regulacyjnym. Dodaliśmy różnego rodzaju pytania i scenariusze, dotyczące np. ryzyka akceptowanego w perspektywie trzech miesięcy, roku. Zapytamy użytkowników, czy woleliby dzisiaj zarobić X, czy może 2X za trzy lata.– (śmiech) Nie korzystałem, dlatego nie jestem w stanie się do tego odnieść. Ale jeśli już odwołujemy się do tego przykładu: popularność portali randkowych pokazuje, że to działa.Wracając do finansów: by inwestować na polskiej giełdzie, trzeba się na tym znać, śledzić rynek, analizować spółki. Inwestować aktywnie, poświęcając na to czas, którego nam wszystkim brakuje. Platforma inwestycyjna Aionu będzie natomiast bazować na funduszach zarządzanych pasywnie – tzw. ETF-ach.Użytkownik, który pozna i zrozumie swój profil ryzyka, będzie miał do dyspozycji tematyczne portfolia, w ramach których będzie mógł stawiać pierwsze kroki w tym świecie, inwestując niewielkie kwoty (np. 100 zł). Wszystko to z dostępem do globalnych rynków finansowych.Fundusze pasywne przynoszą jeszcze jedną wartość dla klienta – Aion jako bank nie będzie pobierał opłat za zarządzanie tymi środkami. Nie będzie sytuacji, kiedy portfel nie przynosi oczekiwanego zwrotu, a bank pobiera prowizje i opłaty niezależnie od wyników.– Będzie miał do wyboru trzy portfele tematyczne. W ich ramach będzie mógł wybrać profil ryzyka.– Teraz, przed startem Aion, jeszcze za wcześnie, by o tym mówić. Na pewno szybko nie osiągniemy skali, jaką dysponują największe polskie banki. Będziemy jednak różnić się profilem użytkowników, a przede wszystkim - poziomem ich aktywności na kontach.– W przypadku przedsiębiorstw aktualna oferta rynkowa to płatne konta, które – pomimo wzrostu kosztów – nie oferują żadnych korzyści, a nawet ujemne oprocentowanie depozytów.Nasza oferta będzie wyróżniać się z kilku powodów. Po pierwsze: firmy będą mogły zaplanować sobie stałą, niezmienną opłatę za konto. Po drugie: firmy operujące za granicą zainteresuje nasza usługa przewalutowania bez limitów, co dzisiaj jest rzadkie na rynku, szczególnie w przypadku małych i średnich biznesów. Po trzecie, zaproponujemy porządnie oprocentowane konta oszczędnościowe, pozbawione jakichkolwiek opłat za przechowywanie u nas pieniędzy.– Oczywiście. Dodatkowo, chcemy pomóc zabezpieczyć się firmom przed cyberzagrożeniami, które stały się poważnym problemem w czasie pandemii.Naszym celem jest chronić dane użytkowników w sieci, czyli zidentyfikować moment ewentualnego wycieku danych i poinformować o tym klienta w czasie rzeczywistym, natychmiast podpowiadając, jakie kroki trzeba podjąć. W tym przypadku także skorzystamy ze wsparcia sztucznej inteligencji.– Moim zdaniem zaszły dwie kluczowe zmiany. Pandemia pokazała, że procesy, które nie były cyfrowe, bardzo szybko musiały się takie stać. Widzieliśmy to w szkołach, na uczelniach, w biznesie, a także w finansach. Banki, które planowały w przyszłości przejść na model w pełni cyfrowy, musiały to zrobić od razu. U nas to się nie zmieniło, bo od początku planowaliśmy być w pełni cyfrowymi.No i, jak wspomniałem, kończy się czas, w którym usługi banków pozostają darmowe. Rosną koszty i pojawiają się dodatkowe opłaty – dlatego sądzę, że nasz model wyprzedza nadchodzący trend, uzupełniając go o transparentną i wręcz partnerską ofertę banku.