Startuje prestiżowy konkurs. Poznamy liderów przemysłu przyszłości

Konkurs związany z wdrażaniem cyfrowych rozwiązań w przemyśle pokaże najnowsze i najciekawsze technologie i trendy w polskim Przemyśle 4.0. Równolegle z rozstrzygnięciem tej rywalizacji na Śląsku będą miały miejsce wydarzenia najważniejsze dla polskiego przemysłu.

The Best of Industry 4.0 to nowa propozycja portalu WNP.PL – dla tych, którzy w polskim przemyśle przecierają szlaki nowoczesności i cyfryzacji produkcji. Laureatów poznamy w październiku, zgłoszenia można nadsyłać już teraz.

Ranking obejmie dwie kategorie: poznamy fabryki przyszłości – najciekawsze wdrożenia u wiodących producentów oraz najlepsze technologie, produkty, usługi dla nowoczesnego przemysłu.

Finałowi konkursu będą towarzyszyły odbywające się w październiku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach liczne wydarzenia poświęcone polskiej gospodarce, przemysłowi i nowoczesnej produkcji.

Portal WNP.PL, bazując na gromadzonej od lat i rozszerzanej codziennie wiedzy o polskim przemyśle, na doświadczeniu dziennikarzy, a także we współpracy z menedżerami produkcji w firmach przemysłowych różnych branż, z dyrektorami fabryk, inżynierami i specjalistami, zorganizuje wyjątkowy konkurs. To odpowiedź na silną potrzebę wskazywania najlepszych praktyk, dzielenia się unikatowym doświadczeniem, na gotowość współpracy na bazie wspólnego zasobu wiedzy o szybko zmieniającej się gospodarce, najnowszych technologiach i ich biznesowym wykorzystaniu.

W ramach konkursu The Best of Industry 4.0, którego procedury właśnie się rozpoczynają, wyłonieni zostaną laureaci w dwóch uzupełniających się kategoriach. Pierwsza z nich to „Zakład produkcyjny”. Tu jury wybierze obiekt, placówkę, wytwórnię, gdzie zrealizowano w praktyce ideę „fabryki przyszłości” implementując technologie Przemysłu 4.0, a przeprowadzony proces cyfryzacji może stanowić wzór jeśli chodzi o skuteczność, efektywność i kreatywność. Laureatami kategorii „Technologia” będą wyjątkowe, innowacyjne rozwiązania technologiczne (urządzenie, linia produkcyjna, model zarządzania produkcją), które wprowadza użytkownika na nowy poziom cyfrowej transformacji.

Wyboru laureatów dokonają adekwatnie do kategorii skomponowane składy jury. Do współpracy przy projekcie The Best of Industry 4.0 zaprosimy przedstawicieli najnowocześniejszych firm europejskiego i polskiego przemysłu, wiodących dostawców i wdrożeniowców, praktyków, naukowców i ekspertów w dziedzinie Przemysłu 4.0.

Konkurs jest powiązany w licznymi wydarzeniami

Zgłoszenia do konkursu można nadsyłać w terminie do 18 sierpnia 2022 r. na adres mailowy ranking@ptwp.pl, w temacie maila należy wpisać: „Zgłoszenie – The Best of Industry 4.0”. Informacje o zasadach i kryteriach można odnaleźć w Regulaminie.

Wyjątkowym wydarzeniem będzie rozstrzygnięcie konkursu połączone z wręczeniem nagród podczas uroczystej wieczornej gali organizowanej w trakcie konferencji Nowy Przemysł 4.0. (4-5 października 2022 r.) w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach 4 października 2022 r.

Finałowi konkursu będą towarzyszyły odbywające się w październiku w MCK liczne wydarzenia dedykowane polskiej gospodarce, przemysłowi i nowoczesnej produkcji.

Wśród nich są konferencje: Nowy Przemysł 4.0 - poświęcona przełomowym technologiom przyszłości i ich zastosowaniom oraz Tech&Job obejmująca problematykę rynku pracy inżynierów.

W tym samym czasie i miejscu (4-6 października 2022) odbędzie się XIV edycja Międzynarodowych Targów Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX - jednej z największych w Polsce imprez targowych dla przemysłu, szczególnie dla specjalistów w dziedzinie technologii obróbki.

ExpoWELDING (18-20 października 2022 r.) to jedne z najbardziej uznanych w Europie targów spawalniczych, w trakcie których zaprezentowane zostaną nowoczesne technologie spawalnicze związane z procesami automatyzacji i robotyzacji produkcji.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl