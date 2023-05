Starzej, ale nie gorzej. Demografia nie musi oznaczać wyroku

„Senioralne tsunami” zmieni naszą rzeczywistość. Bez zdecydowanych działań demografia boleśnie odciśnie się na możliwościach rozwoju i jakości życia.

Polskie i inne europejskie społeczeństwa starzeją się - to wyzwanie społeczne, gospodarcze i cywilizacyjne.

Nie jesteśmy skazani na dryf - bierne oczekiwanie na katastrofę. Potrzebny jest jednak cały zestaw systemowych działań - od profilaktyki zdrowotnej po politykę imigracyjną.

Pracować możemy dłużej i szczęśliwiej - bez presji i wypalenia zawodowego.

O demografii w kontekście rynku pracy dyskutowano podczas debaty „Coraz starsza Europa” zorganizowanej w ramach XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

- Starzenie się to… wielkie, spełnione marzenie, to znaczące osiągnięcie ludzkości - zauważył Bartosz Marczuk, wiceprezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju. - Dłużej żyjemy w zdrowiu, jesteśmy dłużej aktywni.

- A to oznacza, że żyje się lepiej - podkreślił Tomasz Hańczarek, prezes zarządu firmy Personnel Service, członek Rady Miejskiej Wrocławia. - Jeśli będzie potrzeba, byśmy więcej produkowali, to będziemy zatrudniać starsze osoby, dając im środki do życia i zapewniając aktywizację.

Na tym wyczerpały się podstawowe zasoby optymizmu uczestników debaty o społecznych i gospodarczych konsekwencjach trendów demograficznych zorganizowanej pod hasłem „Coraz starsza Europa” w ramach XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

75 proc. populacji obawia się zbyt małej emerytury, która spowoduje znaczący spadek jakości życia

Niska liczba urodzeń i nie za duża liczba zgonów pozwalają łatwo prognozować, co nas czeka - uważa Antoni Kolek, prezes zarządu Instytutu Emerytalnego. 2,1 - ta wartość współczynnika dzietności sprawia, że jesteśmy daleko od zastępowalności pokoleń.

- Przed nami na pewno wyzwanie, nie jest to zjawisko pozytywne, ale wcale nie nieuchronne - skomentowała Barbara Socha, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, pełnomocnik rządu ds. polityki demograficznej. - Trendy demograficzne można odwrócić, czego przykładami mogą być Czechy czy Rumunia - liderzy w dzietności w Europie. Kraje starej UE nie walczą już z tym trendem i skupiły się na wydłużaniu czasu pracy.

Socha zwróciła uwagę na fakt, że zastępowalności nie osiągnęliśmy w żadnym z powojennych roczników. Jej zdaniem zaburzenie wywołane obciążeniem starszymi rocznikami oraz postulat „długiej i szczęśliwej pracy” wymagają profilaktyki zdrowotnej, sprawnego systemu ochrony zdrowia i propagowania zdrowego trybu życia - już u dzieci.

- Chodzi o taką pracę, która nie prowadzi do wypalenia i wyeksploatowania, mniej intensywną, a dłuższą. Na kobiety nie powinna być wywierana presja do szybkiego powrotu do pracy po urodzeniu dziecka. W Skandynawii, Austrii czy Niemczech na 1/3 czy 1/2 etatu pracuje duża część kobiet - argumentowała Socha.

Marczuk rozwinął katalog jednoczesnych działań i czynników koniecznych, byśmy nie byli skazani na demograficzny dryf. Wymienił: skuteczną politykę rodzinną, jakość rynku pracy, opiekę zdrowotną, edukację permanentną, rozwój gospodarki i wzrost produktywności, imigrację i zachęty do powrotu do kraju dla polskich emigrantów.

Liberalizm i demografia: „Głodni przyjdą do pracy, rynek to ureguluje”

Robert Gwiazdowski z Uczelni Łazarskiego, fundator Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, zwrócił uwagę, że problemem nie jest bilansowanie systemu emerytalnego, lecz kwestie finansowe sprowadzające się do długości okresu składkowego.

- Za 25 proc. stopy zastąpienia nikt nie wyżyje - zaznaczył Gwiazdowski. - Można inaczej rozłożyć czas pracy, wprowadzając wolne piątki czy dłuższe wakacje, a wydłużając czas pracy.

Jego zdaniem ssanie na rynku pracy ureguluje sytuację. - Praca to zaleta, przywilej, bo oznacza życie wśród ludzi zamiast izolacji - przekonywał Gwiazdowski.

Pełny zapis debaty "Coraz starsza Europa" - poniżej. Dalszy ciąg tekstu pod oknem wideo.

Antoni Kolek podsunął rozwiązanie polegające na promowaniu Polski wśród krajów rozwiniętych UE - w których młodzi ludzie ani nie pracują, ani się nie uczą - jako miejsca, gdzie można znaleźć dobrą pracę.

- Tak robi Estonia - zwrócił uwagę Kolek.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl