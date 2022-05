Stawka POLONIA zastąpi znienawidzony WIBOR?

Wystarczyło ledwie kilka miesięcy, aby sytuacja gospodarcza i finansowa w Polsce przeszła z fazy uspokojenia do niekontrolowanego wzrostu inflacji i stóp procentowych. Dodatkowo zaskoczyło to kredytobiorców, osoby oszczędzające na lokatach, ale także same banki. Dziś największym problemem jest spłata rat pożyczek mieszkaniowych.

Inflacja i działania na rzecz jej ograniczenia to dziś najważniejsze wyzwanie polskiej gospodarki.

Nadpłynność sektora bankowego wynika w głównej mierze z gromadzenia środków na wsparcie kredytowe inwestycji z nowej perspektywy unijnej.

Zaostrzenie polityki kredytowej i spadek popytu na nowe pożyczki może być trwały.

Podczas XIV Europejskiego Kongresu Gospodarczego premier Mateusz Morawiecki przedstawił rządowe propozycje dotyczące zmian w systemie naliczania oprocentowania dla potrzeb kredytów hipotecznych. Generalne założenie jest takie, że obecnie, po serii podwyżek stóp procentowych, banki zarabiają zbyt dużo, a kredytobiorcy mają coraz większe problemy ze spłatą rat miesięcznych. Winą za taką sytuację obciążono wskaźnik WIBOR 6-miesięczny, który jest podstawą, po jakiej banki udzielają innym bankom pożyczek. Do tego doliczana jest jeszcze przez banki marża.

Czytaj także: Kredyty znów zdrożeją. RPP podejmie decyzję w sprawie stóp procentowych

Dla zobrazowania różnicy, z którą mamy obecnie do czynienia, warto zestawić dwie dane. W lipcu 2021 roku WIBOR 6M miał wartość 0,21 procenta, a dziś wynosi 6,55 procenta. Na taki wzrost nikt nie był przygotowany, bowiem banki, zawierając umowy kredytów hipotecznych na okres 25-30 lat, swojego dochodu z tytułu pożyczonego kapitału upatrywały w marży, która kształtowała się średnio na poziomie 2,15 procenta.

Kredytowy boom

W 2021 roku za sprawą bardzo niskich stóp procentowych wiele osób zdecydowało się na zaciągnięcie kredytów konsumpcyjnych, inwestycyjnych czy hipotecznych. Z opracowania Centrum AMRON i ZBP wynika, że w minionym roku odnotowano historycznie najwyższy wzrost przyznanych kredytów hipotecznych do poziomu ponad 256 tysięcy na łączną sumę 85,7 miliarda złotych. Równocześnie średnia ich wartość wzrosła do 334 tysięcy złotych. Obecnie zadłużenie wszystkich kredytobiorców pożyczek mieszkaniowych przekracza 500 miliardów złotych.

Dostępne są już także dane za kwiecień tego roku. Wniosek o przyznanie kredytu złożyło tylko 28,4 tysiąca osób o 45 procent mniej niż przed rokiem. Jak oceniają bankowcy, w przeważającej większości to są decyzje wynikające z wcześniejszej planowanych inwestycji. Problemem jest jednak ponowna weryfikacja przez pracowników banków zdolności kredytowej klientów.

Dokładna analiza obecnych ofert największych banków pokazuje, że przy kredycie hipotecznym zaciągniętym na 30 lat miesięczna rata wynosi ponad 2200 złotych, przy czym RRSO, czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi około 8,5 procent. Zapowiedzi kolejnych podwyżek stóp procentowych pokazują, że może być w kolejnych miesiącach tylko gorzej.

Polacy przestają się zadłużać

Warto przyjrzeć się sytuacji na rynku kredytów konsumpcyjnych. Jako wskaźnik warto przyjąć oprocentowanie kredytów konsolidacyjnych. I tak w Alior Banku wynosi ono 13,57 w skali roku, w BNP Paribas 10,57, w PKO BP 19,31, a w Santander Banku Polska 19,98 procent. Na koniec minionego roku zadłużenie gospodarstw domowych wynosiło niemal 740 miliardów złotych z czego kredyty mieszkaniowe stanowiły 70 procent wartości.

W ocenie prezesa BIK Mariusza Cholewy - można wprost mówić o wyhamowaniu tempa wzrostu kredytów i pożyczek w kraju.

Kiedy przeglądamy ostatni raport o "Sytuacji na rynku kredytów", przygotowany przez Departament Stabilności Finansowej NBP, a dotyczący II kwartału 2022 roku, można w nim wyczytać, że nastąpiło zaostrzenie polityki kredytowej przez banki i spadek popytu ze strony potencjalnych chętnych. Popyt generują duże przedsiębiorstwa i to głównie na cele obrotowe. Brak kredytów długoterminowych dla firm staje się faktem. To oznacza tylko jedno - w kolejnych miesiącach nastąpi znaczące ograniczenie inwestycji, a co za tym idzie ograniczenie wzrostu gospodarczego.

Banki nie są źródłem problemów

- Banki są naturalnym pośrednikiem sygnałów polityki monetarnej państwa, a inflacja jest obecnie najważniejszym wyzwaniem gospodarki. Sygnały o narastającej inflacji były dostrzegalne już w końcu minionego roku, a wojna tylko to spotęgowała. W pierwszym kwartale mieliśmy dodatkowo do czynienia z elementami paniki na rynku wypłat gotówki. Mamy teraz do czynienia ze schematem gorącego pieniądza. Wypłat jest mniej, ale na wyższe kwoty, bowiem ludzie lokują gotówkę w dobrach konsumpcyjnych zakładając, że ceny wzrosną. Im bardziej mówimy o inflacji, tym bardziej ona się spełnia. Nieprzewidywalność i nieprzejrzystość dla sektora bankowego jest bardzo niedobra. Ograniczenie skutków inflacji dla obywateli to jest społeczna powinność państwa. Banki nie są źródłem problemów, dlatego podważanie wiarygodności sektora bankowego jest niebezpieczne -przekazał podczas konferencji wynikowej prezes ING Banku Śląskiego Brunon Bartkiewicz

Nikt nie przeprowadził kompleksowych badań, które pokazałyby, ilu posiadaczy kredytów mieszkaniowych ma rzeczywiście problemy ze ich spłatą.

- Nadużyciem jest twierdzenie, że ten problem dotyczy setek tysięcy ludzi - dodał prezes Bartkiewicz.

Banki nie chcą środków klientów

Premier Mateusz Morawiecki, podczas swojego wystąpienia na XIV Europejskim Kongresie Gospodarczym, zasugerował także, że cały sektor bankowy utrzymuje oprocentowanie lokat na bardzo niskim poziomie.

- Banki mają nadpłynność, bo gromadziły środki z myślą o ich wykorzystaniu przez kredytobiorców przy okazji inwestycji realizowanych z Krajowego Planu Odbudowy. Mówimy przecież o miliardach złotych, które w formie współfinansowania miały być wydatkowane przez samorządy i firmy. Tymczasem to się nie stało. Spadło też zapotrzebowanie na kredyty, ale pamiętajmy, że sektor bankowy działa długofalowo na rzecz stabilizacji całej gospodarki. - powiedział WNP.PL rzecznik ZBP Przemysław Barbrich.

Nie jest tajemnicą, że banki w swojej ofercie proponują średnio do 3,5 procent na lokacie terminowej na trzy miesiące. Bywa jednak, że jest to jeszcze mniej. Jednak dziś bardziej opłacalne jest pożyczanie na krótki termin na rynku bankowym lub lokowanie nadwyżek w NBP niż pozyskiwanie środków od klientów. Przy inflacji, której odczyt w kwietniu przekroczył 12 procent, nietrudno dostrzec dużą różnicę. Alternatywą dla obywateli, dysponujących nadwyżkami gotówki, nadal są obligacje Skarbu Państwa skutecznie chroniące przed inflacją.

Czytaj także: Morawiecki: niech banki podniosą oprocentowanie lokat i depozytów

POLONIA zamiast WIBOR-u

Dla wszystkich kredytodawców wyzwaniem mogą być ustawowe zmiany dotyczące sposobu wyliczania stawki efektywnego oprocentowania pożyczek hipotecznych. Rząd proponuje odejście od stawki WIBOR i zastąpienie jej stawka referencyjną POLONIA, co ma oznaczać wyraźnie niższe raty dla kredytobiorców.

Jak wyjaśnia Narodowy Bank Polski, stawka Referencyjna POLONIA wyznaczana jest jako średnia oprocentowania niezabezpieczonych depozytów międzybankowych zawartych na jedna noc (O/N - z ang. overnight) w danym dniu roboczym do godziny 16.45. Organizatorem fixingu jest NBP.

Można porównać wysokość stawek. tak WIBOR 3 miesięczny ma wartość 6,34 procent a stawka POLONIA waha się pomiędzy 4,45 a 4,57 procent. To zdecydowanie mniej.

Zgodnie z zapowiedziami GPW Benchmark , obecnego administratora WIBOR-u potrzeba jeszcze trochę czasu, ale w drugiej połowie roku POLONIA może być stosowana jako wskaźnik referencyjny.

Pojawiła się jeszcze propozycja, aby wykorzystać Wskaźnik Kosztu Finansowego, który jest codziennie obliczany w oparciu o rzeczywiste transakcje terminowe zawierane przez banki z klientami dla depozytów od 1 do 12 miesięcy. Dotyczy to jednak obecnie tylko 27 banków spółdzielczych i wydaje się trudne do wdrożenia w całym sektorze finansowym.

Sytuacja gospodarcza i wysoka inflacja wpływają bezpośrednio na obywateli, prowadzone przez nich firmy, ale także na banki. Wydaje się cenne przygotowanie przez rząd rozwiązań pozwalających na pomoc kredytobiorcom w trudnej sytuacji finansowej. Jednak warto odrzucić emocje, demagogiczne hasła dotyczące zamrożenia rat, dodatkowego opodatkowania banków czy przesunięcia spłaty rat. Wypracowanie rozwiązań powinno odbyć się w ramach dialogu, ponieważ chcąc ulżyć jednej grupie, nakładamy obciążenia na innych.

To nie powinno być doraźne załatwienie sprawy, tylko rozwiązanie długofalowe. Z inflacją przyjdzie nam żyć przez kolejnych kilka lat. Pewnie nie będzie ona na tak wysokim poziomie, ale jej powrót do celu inflacyjnego, założonego w strategii NBP, czyli plus, minus 2,5 procent, wydaje się bardzo odległy.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl