Stawki ubezpieczeń znów podskoczą. Powodów kilka

Otoczenie makroekonomiczne, wojna u naszych wschodnich sąsiadów powodują, że przyszłoroczne stawki ubezpieczeń pójdą w górę.

Wojna na Ukrainie wymusiła zmiany w ubezpieczeniach.

Drożejące surowce spowodowały wzrost stawek ubezpieczeniowych.

Coraz wiekszy wpływ na koszt ubezpieczeń ma cyberbezpieczeństwo.

Kluczowym wydarzeniem mijającego roku jest agresja Rosji na Ukrainę. Jej skutki widać, także w aspekcie ekonomicznym.

W wyniku wojny przedsiębiorcy mierzyli się z rosnącymi cenami towarów, surowców, a przede wszystkim energii, a także brakami materiałowymi. Skala zmian była dodatkowo wzmocniona przez inflację i fakt, że nie odzyskaliśmy także równowagi gospodarczej zaburzonej przez pandemię. Te czynniki postawiły przed firmami nowe wyzwania i ryzyka, którymi trzeba zarządzić.

Wojna odbija się silnie na naszym rynku ubezpieczeń

– Wszystkie zdarzenia, zarówno o skali lokalnej, jak i globalnej odbijają się też na polskim rynku ubezpieczeń – mówi Łukasz Górny, dyrektor Departamentu Rozwoju brokera ubezpieczeniowego EIB.

- W efekcie wróciliśmy w tym roku niejako do podstaw kształtowania programów ochrony ubezpieczeniowej dla firm, ponieważ wymagały one gruntownego przejrzenia i aktualizacji z racji na nową sytuację społeczno-ekonomiczną. Potem pojawiły się klauzule sankcyjne, które zniosły całkowicie możliwość objęcia ochroną zdarzeń i majątku znajdującego się na terytorium rosyjskim czy białoruskim. To jednak tylko część najważniejszych zmian – mówi Górny.

Rosnące ceny dóbr produkcyjnych, usług, surowców przy ich ograniczonej dostępności spowodowały, że praktycznie wszystkie aktywne ubezpieczenia mienia wymagały weryfikacji i aktualizacji sum ubezpieczenia, ponieważ ryzyko niedoubezpieczenia wzrosło drastycznie (sytuacja, gdy suma ubezpieczenia jest nieadekwatna, zbyt niska, a tym samym odszkodowanie jest mocno ograniczone i nie pozwala na pokrycie faktycznych kosztów likwidacji szkód).

Coraz większe obawy związane z cyberbezpieczeństwem

Drożejące ubezpieczenia mogą być także efektem wzrostu ryzyka cyberataku. To zaś rośnie sukcesywnie od lat i obecnie mamy do czynienia z sytuacją, gdy trzeba myśleć o tym, kiedy dojdzie do ataku na naszą firmę, a nie czy w ogóle on nastąpi.

Co ciekawe jeszcze jakiś czas temu cyberpolisy były dostępne bez szczególnych ograniczeń, jeśli przedsiębiorca stosował podstawowe zasady bezpieczeństwa, jak np. regularnie aktualizowane oprogramowanie ochronne, praca na systemach wspieranych aktualizacjami.

Teraz firmy zainteresowane zakupem ubezpieczenia muszą poddać się szczegółowej weryfikacji i wykazać, że stosują bardziej rozbudowane procedury i zabezpieczenia. Niezbędnym minimum jest np. stosowanie wieloskładnikowego uwierzytelnienia logowania czy zabezpieczenia zdalnego dostępu.

Ponadto niektórzy ubezpieczyciele ograniczają zakres oferowanej ochrony. Coraz trudniej dostępne jest pełne pokrycie przed skutkami ataków ransomware.

