Staże w KPRM głównymi nagrodami w konkursie Liderzy Innowacji

Ruszył konkurs Liderzy Innowacji, organizowany przez działający w KPRM Zespół GovTech Polska we współpracy z Fundacją Zwolnieni z Teorii. Laureaci będą mogli w Kancelarii Premiera pracować nad unowocześnieniem sektora publicznego.

Zespół GovTech Polska kieruje konkurs do osób pomiędzy 16. a 25. rokiem życia, wykazujących się nieszablonowym myśleniem, umiejętnością prowadzenia projektów, wybitnymi osiągnięciami i zdolnością pracy zespołowej.

Konkurs jest dwuetapowy. Pierwszy etap będzie polegał na udzielaniu odpowiedzi na pytanie: jak skutecznie przekonać przedstawicieli "Pokolenia Z" do współpracy z sektorem publicznym, a następnie przedstawieniu rozwiązania na optymalną rekrutację młodych ludzi. Finaliści podczas rozmowy kwalifikacyjnej zaprezentują także swoje propozycje na to jak wprowadzić innowacyjne rozwiązania do serii strategicznych projektów realizowanych przez Państwo.

Na tej podstawie zostanie wybranych 16 Liderów Innowacji, którzy zostaną zaproszeni na zjazd inauguracyjny do Warszawy. W trakcie tego szkolenia, które docelowo ma mieć charakter minihackatonu, odbędą się warsztaty z Design Thinkingu.

"Konstruując Liderów Innowacji, staraliśmy się czerpać z doświadczeń sektora prywatnego. Największe firmy świata od lat już realizują prestiżowe programy stażowe, których absolwenci stanowią potem ich najbardziej wykwalifikowaną kadrę. Wierzymy, że sektor publiczny może włączyć się w tę walkę o największe talenty - poza wynagrodzeniem oferujemy wyzwania, których nigdzie indziej nie można znaleźć, oraz możliwość realnego wpływu na otaczający nas świat" - mówi Dyrektor Programu GovTech Polska Justyna Orłowska.

Laureaci konkursu Liderzy Innowacji odbędą trzymiesięczne staże w samym centrum administracji, czyli w Kancelarii Premiera, gdzie będą pracować nad unowocześnieniem sektora publicznego. W trakcie 3-miesięcznego, płatnego stażu młodzi ludzie będą mieli szansę wykazać się pomysłowością i nieszablonowym podejściem do wielu tematów związanych z państwem. Podstawowymi założeniami będzie zwrócenie uwagi na innowacyjne podejście do zagadnień związanych administracją publiczną.

Liderzy Innowacji będą pracować w grupach co zapewni wielowymiarowe jak i szerokie podejście do tematów oddanych na warsztat. Będzie to również idealna okazja do zaprezentowania rozwiązań przed najwyżej postawionymi postaciami w naszym kraju.

Włączenie laureatów w prace projektowe KPRM ma na celu nie tylko pozyskiwanie inspiracji, ale też wyznaczenie wysokich standardów i budowę społeczności zaangażowanej w sprawy publiczne młodzieży. 54 proc. młodych ludzi podaje zaangażowanie w prace zespołu jako jeden z najważniejszych czynników przesądzających o satysfakcji z pracy. W razie sukcesu przedsięwzięcia, planowane są kolejne edycje, oraz rozpowszechnienie modelu także na inne instytucje.

Więcej informacji o konkursie znajduje się pod adresem: https://www.liderzyinnowacji.zwzt.pl