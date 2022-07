Stek warzywny i bekon wegański znikną z francuskich półek sklepowych

We francuskim Dzienniku Urzędowym ukazał się dekret administracyjny, który wejdzie w życie od 1 października 2022 r. Zakazuje on wprowadzania do obrotu w sklepach, gastronomii i handlu internetowym produktów opartych ma białku roślinnym pod nazwą: "stek warzywny", "bekon wegański" czy "parówki sojowe".

Przedstawiciele branży mięsnej i hodowcy zwierząt we Francji od kilku lat domagali się wprowadzenia sądowego zakazu używaniu w nomenklaturze handlowej określeń rodzajów wyrobów mięsnych w połączeniu z wegańskim i wegetariańskim dodatkiem. Administracja rządowa ugięła się i wprowadziła nowe przepisy dotyczące nazewnictwa produktów spożywczych.

Czytaj także: Organizacje rolnicze nie chcą nazw produktów mięsnych dla wyrobów roślinnych

W opublikowanym w Dzienniku Urzędowym dekrecie administracyjnym postanowiono, że od 1 października tego roku wchodzi w życie zakaz wprowadzania do obrotu w sklepach, restauracjach i handlu internetowym produktów opartych na białkach roślinnych pod nazwą: "stek warzywny", "bekon wegański" czy "parówki sojowe". Podobnie rzecz ma się z "kiełbasą wegańską" lub "mortadelą sojową". Takie nazwy będą traktowane jako podszywające się pod mięsne odpowiedniki.

Czytaj także: Mięso z laboratorium. Singapur daje zielone światło

Produkty z takimi oznaczeniami mają być stopniowo usuwane z półek sklepowych, aż do wyczerpania zapasu opakowań. Najpóźniej przepisy będą obowiązywać do 31 grudnia 2023 r.

W ocenie lobby francuskich producentów wędlin działania w tej sprawie powinny być podjęte na szczeblu Unii Europejskiej, aby we wszystkich państwach ujednolicić przepisy i ustalić normy jakościowe. Powinny być także zamieszczane informacje na opakowaniach z jakich krajów sprowadzono soję i jaki jest efektywny ślad węglowy oferowanych do sprzedaży produktów.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl