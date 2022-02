Sting sprzedał prawa autorskie do swoich utworów za ćwierć miliarda dolarów

Na światowym rynku muzycznym doszło do kolejnej gigantycznej transakcji sprzedaży praw autorskich do swoich utworów. Po Bobie Dylanie i Bruce Springsteenie także Sting podpisał umowę dotyczącą przekazania praw do wszystkich piosenek koncernowi Universal Music. Amerykańskie media szacują wartość tej transakcji na 250 milionów dolarów.

