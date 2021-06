Stocznia Remontowa dołącza do konsorcjum Miecznik

Stocznia Remontowa Shipbuilding dołączyła do konsorcjum powołanego do budowy fregaty Miecznik – poinformowała Polska Grupa Zbrojeniowa. Aneks podpisano na podstawie porozumienia o powołaniu Konsorcjum PGZ-Miecznik z maja br.

Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., PGZ Stocznia Wojenna Sp. zo.o. oraz Remontowa Shipbuilding S.A. podpisały aneks, na którego podstawie stocznia z Gdańska oficjalnie dołączyła do Konsorcjum PGZ-Miecznik - przekazała PGZ.

"Kolejny krok za nami - Remontowa Shipbuilding S.A. oficjalnie dołącza do Konsorcjum PGZ-Miecznik. To renomowana stocznia, z którą Grupa PGZ dzieli historię bogatej i owocnej współpracy. Dzisiejsze wydarzenie stanowi ważny etap przygotowań Konsorcjum do podpisania kontraktu z zamawiającym na realizację jednego z kluczowych programów Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP" - powiedział prezes PGZ SA Sebastian Chwałek.

"Cieszymy się z faktu przystąpienia do Konsorcjum PGZ-Miecznik. Mamy nadzieję, że nasze kompetencje i doświadczenie lidera konsorcjum, budującego serię okrętów Kormoran II we współpracy ze spółkami Grupy PGZ, zaprocentuje teraz przy budowie polskich fregat, przyczyniając się do realizacji tego zadania z sukcesem" - powiedział prezes zarządu Remontowa Shipbuilding S.A. Marcin Ryngwelski.

Program Miecznik zakłada pozyskanie dla Marynarki Wojennej trzech fregat. Wielozadaniowe jednostki tej klasy mają zabezpieczać szlaki żeglugowe, zapewnić bezpieczeństwo i potencjał odstraszania, a także wzmocnić międzynarodową pozycję Polski np. przez udział w działaniach stałych zespołów morskich NATO. Zakup okrętów w programie Miecznik został zapisany w planie modernizacji wojska do roku 2035. Na początku maja szef MON Mariusz Błaszczak wyraził przekonanie, że umowa może zostać podpisana do połowy roku. Nowe okręty mają zostać przekazane wojsku do 2033 r.

Konsorcjum PGZ-Miecznik złożone z PGZ S.A. oraz PGZ Stocznii Wojennej sp. z o.o. zostało powołane 14 maja. Tego samego dnia zawarto również porozumienie pomiędzy Konsorcjum PGZ-Miecznik a stocznią Remontowa Shipbuilding S.A. w sprawie przystąpienia tej stoczni do konsorcjum w kolejnym etapie postępowania.

