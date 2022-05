Stoelzle Częstochowa inwestuje ponad 200 mln zł w zwiększenie mocy produkcyjnych

Kosztem ponad 200 mln zł wyspecjalizowana w produkcji i dekoracji opakowań szklanych firma Stoelzle Częstochowa wkrótce zwiększy swoje zdolności produkcyjne. We wtorek odbyło się wkopanie szklanego kamienia węgielnego pod budowę w zakładzie nowej wanny szklarskiej, pieca oraz linii technologicznych.

"W obszarze produkcji szkła opakowaniowego częstochowska wanna szklarska będzie jedną z największych wanien w Europie i największą w całej grupie Stoelzle. W związku z inwestycją firma zapowiada wzrost zatrudnienia o kilkadziesiąt osób" - poinformował Urząd Miasta w Częstochowie.

Zwiększenie zdolności produkcyjnych to kolejny etap inwestycji firmy, która niedawno wybudowała w Częstochowie centrum logistyczne o powierzchni ponad 20 tys. m kw. To największy tego typu obiekt w międzynarodowym holdingu CAG, do którego należy grupa Stoelzle Glass i częstochowska spółka. W poprzednich latach firma inwestowała już m.in. w nową wannę szklarską, powiększenie pieca i nowy dział dekoracji.

Wanna szklarska to rodzaj pieca do wytopu szkła, ze zbiornikiem na topioną szklaną masę. Nowa, wydajniejsza o 40 proc. wanna zastąpi dotychczasową, o wydajności 340 ton, i pozwoli uruchomić trzy nowe linie produkcyjne. Budowa potrwa niespełna trzy miesiące.

"Budowa wanny szklarskiej jest kolejnym etapem w realizacji strategii rozwoju naszej firmy (...). Ponieważ budujemy wannę większą aż o 140 ton, będziemy mogli uruchomić nowe i szybsze linie produkcyjne. Możemy znacznie zwiększyć nasze portfolio produktowe dla aktualnych klientów, a także pozyskać nowych, globalnych" - wyjaśnił prezes spółki Stoelzle Częstochowa Artur Wołoszyn.

Inwestycja powstanie przy wsparciu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zadowolenie z realizacji przedsięwzięcia wyraził uczestniczący w jego inauguracji prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. "Z inwestycji korzystają nasze firmy, które zaprosiliście do realizacji w tym trudnym dla rynku czasie, gdzie trudno o dostawy" - powiedział prezydent miasta. Wykonawcami projektu są głównie polskie, regionalne firmy, m.in. TechGlass, Zremb, El-Logic i Forglass.

Mający siedzibę w Częstochowie polski zakład należący do Stoelzle Glass Group kontynuuje ponad 200-letnią historię produkcji szkła w mieście, zapoczątkowaną przez założoną w 1897 r. Hutę Paulina. W 2001 r. zakład przyłączył się do austriackiej grupy Stoelzle. Specjalizuje się w produkcji i dekoracji szkła, m.in. dla rynku kosmetycznego i optycznego - w 2011 r. wybudowano piec do produkcji szkła optycznego, co trzykrotnie zwiększyło wydajność zakładu - do ok. 500 ton szkła dziennie i 570 mln sztuk opakowań rocznie.

Stoelzle wytwarza opakowania szklane dla największych światowych marek z branży farmaceutycznej, spirytusowej i spożywczej. To np. opakowania na perfumy, kosmetyki i alkohole. W Polsce do Grupy należy także huta szkła Wymiarki, położona ok. 40 km od granicy z Niemcami. Zakład wytwarza m.in. kufle, znicze i słoiki do żywności. Częstochowski zakład to największa z siedmiu spółek należących do Stoelzle Glass Group.

