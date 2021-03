Stoelzle Częstochowa zbuduje centrum logistyczne i zwiększy moce produkcyjne

Kosztem ok. 25 mln zł wyspecjalizowana w produkcji i dekoracji opakowań szklanych firma Stoelzle Częstochowa wybuduje w tym mieście centrum logistyczne. Inwestor przeznaczy też ok. 135 mln zł na zwiększenie mocy produkcyjnych swojej częstochowskiej huty. Powstanie kilkadziesiąt nowych miejsc pracy.

We wtorek w Częstochowie oficjalnie zainaugurowano budowę centrum logistycznego o powierzchni ponad 20 tys. m kw. - obiekt powinien być oddany do użytku w okresie wakacyjnym, natomiast nowa, większa od obecnej, wanna szklarska, dwie kolejne - bardziej wydajne od dotychczasowych - linie produkcyjne i towarzysząca im infrastruktura będą gotowe za rok.

Jak poinformował prezes Stoelzle Częstochowa Artur Wołoszyn, nowe centrum logistyczne będzie największym tego typu obiektem w międzynarodowym holdingu CAG, do którego należy grupa Stoelzle Glass i częstochowska spółka. Na dachu Centrum znajdą się panele fotowoltaiczne, dzięki czemu obiekt będzie zasilany "zieloną" energią.

Prezes zapowiedział także kolejne inwestycje w zakresie dekoracji szkła - docelowo w pobliżu nowego centrum logistycznego powstanie kolejny obiekt, przeznaczony specjalnie do tego celu. W poprzednich latach firma inwestowała już m.in. w nową wannę szklarską, powiększenie pieca i nowy dział dekoracji.

Inwestycja powstanie przy wsparciu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zadowolenie z realizacji przedsięwzięcia wyraził uczestniczący w jego inauguracji prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. Przypomniał, że przy wsparciu KSSE swoje projekty w mieście uruchomiło dotąd ponad 30 firm, inwestując łącznie ok. 1,6 mld zł i tworząc kilka tysięcy miejsc pracy. Tylko w ub. roku dla Częstochowy pozyskano sześć nowych projektów o wartości blisko 260 mln zł.

Mający siedzibę w Częstochowie polski zakład należący do Stoelzle Glass Group kontynuuje ponad 200-letnią historię produkcji szkła w mieście, zapoczątkowaną przez założoną w 1897 r. Hutę Paulina. W 2001 r. zakład przyłączył się do austriackiej grupy Stoelzle. Specjalizuje się w produkcji i dekoracji szkła, m.in. dla rynku kosmetycznego i optycznego - w 2011 r. wybudowano piec do produkcji szkła optycznego, co trzykrotnie zwiększyło wydajność zakładu - do ok. 500 ton szkła dziennie i 570 mln sztuk opakowań rocznie.

Stoelzle wytwarza opakowania szklane dla największych światowych marek z branży farmaceutycznej, spirytusowej i spożywczej. To np. opakowania na perfumy, kosmetyki i alkohole. W Polsce do Grupy należy także huta szkła Wymiarki, położona ok. 40 km od granicy z Niemcami. Zakład wytwarza m.in. kufle, znicze i słoiki do żywności.