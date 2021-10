Stolica: Promocja książki "Tak i nie" Czesława Bieleckiego w księgarni PIW - we wtorek

Instytut Książki i Instytut Literacki Kultura 26 października organizują w księgarni PIW w Warszawie spotkanie promocyjne z okazji wydania książki "Tak i nie" Czesława Bieleckiego, która ukazała się w serii "W kręgu paryskiej +Kultury+" - poinformował na Twitterze Instytut Książki (IK).

Jak wyjaśniono, "z autorem o książce i paryskiej +Kulturze+ będą rozmawiać prof. Iwona Hofman, prof. Rafał Habielski i prof. Andrzej S. Kowalczyk".

Przypomniano, że "Czesław Bielecki to ceniony architekt, publicysta, polityk, działacz opozycji w PRL". "Jako architekt pracował i odbywał staże zawodowe we Francji, Izraelu i Republice Federalnej Niemiec. W 1984 r. założył +Dom i Miasto+ - firmę architektoniczną, która działa nieprzerwanie od ponad 30 lat. W roku 1997 uzyskał stopień doktora w zakresie architektury i urbanistyki" - napisano na stronie IK.

Wyjaśniono, że "jako uczestnik wydarzeń marca 1968 roku został aresztowany za próby koordynowania protestu studentów Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego".

"W latach 1970-79 przynależał do konspiracyjnej grupy Polska Walcząca. Od roku 1979 do 1980 członek Polskiego Porozumienia Niepodległościowego. Od 1980 r. należał do NSZZ +Solidarność+. Współautor +Małego konspiratora+ oraz licznych artykułów w prasie podziemnej, m.in. w +Tygodniku KOS+ i +Tygodniku Mazowsze+" - czytamy o autorze.

Przypomniano, że "w latach 1982-89 był założycielem i szefem Wydawnictwa CDN". "Dwukrotnie aresztowany za próbę obalenia ustroju. W latach 1990-95 jako doradca prezydenta Lecha Wałęsy zasiadał w Radzie ds. Stosunków Polsko-Żydowskich oraz kierował Zespołem ds. Reformy Administracji Publicznej. W roku 1992 był doradcą w rządzie Jana Olszewskiego. W 1995 r. założył Komitet Stu, przekształcony następnie w partię Ruch Stu" - napisano w informacji o Bieleckim.

Zaznaczono, że "w latach 1997-2001 był posłem na Sejm III kadencji, a także przewodniczył Komisji Spraw Zagranicznych".

"W roku 2006 został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, w 2019 r. za działalność publiczną i państwową uhonorowany Orderem Orła Białego" - czytamy w informacji.

"Regularną współpracę z paryską +Kulturą+ rozpoczął w 1979 r. tekstem +Wolność w obozie+. Swoje artykuły podpisywał pseudonimem Maciej Poleski" - napisano na stronie IK.

Początek spotkania promocyjnego - 26 października o godz. 18 w księgarni Państwowego Instytutu Wydawniczego (ul. Foksal 17).

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl