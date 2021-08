Stolica: Teatr Baj otrzymał dofinansowanie z Funduszy Norweskich i EOG

Warszawski Teatr Baj znalazł się w gronie 17 polskich instytucji dofinansowanych w ramach Funduszy Norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Teatr Baj wyróżniono jako jedynego beneficjenta reprezentującego Warszawę - poinformowano w czwartek na Fb teatru.

"Z radością informujemy, że zakończyła się ocena merytoryczna wniosków złożonych w ramach II naboru wniosków do Działania 2 +Poprawa dostępu do kultury i sztuki+ Programu Kultura finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz budżetu państwa" - czytamy we wpisie na Fb Teatru Baj.

Jak wyjaśniono, "do oceny merytorycznej w konkursie zakwalifikowało się 79 wniosków, z których Komitet Ekspertów złożony z polskich i norweskich konsultantów wybrał 17 najlepszych projektów".

Wysokość dofinansowania dla Teatru Baj wynosi blisko 167 tys. 663 euro.

Jak wyjaśniono, "dofinansowany projekt +Dziecko - Dorosły - leksykon wrażliwości+ realizowany będzie w latach 2022-23".

Fundusze EOG to forma bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein nowym członkom Unii Europejskiej oraz państwom bałtyckim. W zamian za pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego UE, mimo że nie są jej członkami. Głównym celem Funduszy Norweskich i Funduszy EOG jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem.

