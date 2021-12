Stolica: W ostatni weekend przed świętami korki przy centrach handlowych

W ostatni weekend przed świętami Bożego Narodzenia na drogach dojazdowych do warszawskich centrów handlowych tworzą się korki. Utrudnienia dotyczą m.in. okolic Arkadii oraz kompleksu na Targówku, gdzie mieści się m.in. IKEA oraz M1.

Oprócz Ronda Radosława, przy którym położone jest największe w Polsce centrum handlowe Arkadia, korki są też na S8 na odcinku od ul. Lazurowej aż do węzła Marymont. Po prawej stronie Wisły duże natężenie ruchu widoczne jest w części Targówka graniczącej z Markami, gdzie zlokalizowany jest kompleks Homepark Targówek, IKEA oraz M1.

Warszawiacy tłumnie odwiedzają również pozostałe centra handlowe, m.in. Galerię Mokotów, Galerię Północną czy Wola Park. W cierpliwość powinni uzbroić się kierowcy jadący do Blue City na Ochocie: Aleje Jerozolimskie w stronę centrum Warszawy zakorkowane są od węzła na skrzyżowaniu z ul. Łopuszańską aż do ul. Bitwy Warszawskiej.

W ostatniej przedświąteczny weekend policja apeluje do mieszkańców o przestrzeganie obostrzeń covidowych. Jak podkreśla Monika Nawrat z Komendy Stołecznej Policji, kontrole pod tym kątem zostały wzmożone - najczęściej dotyczą właśnie centrów handlowych. "Jeśli podczas takiej kontroli osoba, która nie miała zasłoniętych ust i nosa, zrobi to na polecenie policji, może to zakończyć się tylko pouczeniem. Ale łamanie obostrzeń może zakończyć się także mandatem karnym w wysokości nawet do 500 zł lub wystosowaniem wniosku o ukaranie do sądu" - przypomniała.

"Chcielibyśmy prosić ludzi o to, żeby zachowali ostrożność i możliwy dystans. Jest gorączka świątecznych zakupów, ale każdy z nas chciałby spędzić święta bezpiecznie z rodziną" - podkreśla policjantka.

Zgodnie z zapowiedziami rządu wzmożone mają być też kontrole inspekcji sanitarnej dotyczące przestrzegania dopuszczalnych limitów osób. Od 15 grudnia, na mocy nowego rozporządzenia covidowego, w restauracjach, hotelach, barach, kinach czy teatrach zmniejszyły się one z 50 proc. do 30 proc. Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na weryfikację certyfikatów covidowych, zaszczepieni nie będą wliczać się do limitu.

