Stopy ponownie w górę, a euro wciąż razi słabością

Mimo kolejnej podwyżki stóp procentowych w strefie euro, wspólna waluta wciąż sprawia wrażenie ubogiego kuzyna amerykańskiego dolara. I tak jeszcze pozostanie.

Stopa depozytowa w strefie euro po raz pierwszy w historii sięgnęła 4 procent. To efekt dziesiątej z rzędu podwyżki dokonanej przez Europejski Bank Centralny. Podwyżka ta jednak nie wystarczyła, by dodać wspólnej walucie wiatru w żagle.

- Kurs euro w relacji do dolara spada dziś o około 0,5 proc. i narusza pułap 1,07. W rezultacie USD/PLN dryfuje w kierunku 4,35, a kurs dolara jest o około 40 groszy nad letnim dnem. Notowania EUR/USD są w newralgicznym punkcie, gdyż zagrażają minimom z przełomu maja i czerwca. Ich sforsowanie zwiększałoby prawdopodobieństwo – niekorzystnego z punktu widzenia szczególnie wrażliwego po wrześniowej obniżce EBC złotego – przedłużenia trwającego od dwóch miesięcy odbicia dolara - wskazuje Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl.

W jego opinii to gasnąca koniunktura w minionych miesiącach odpychała inwestorów od euro.

- W nowych prognozach ścieżka inflacji jest podnoszona mniej, niż sugerowały to rynkowe spekulacje. Przeciwnie dynamika PKB, która w przyszłym roku ma wynieść 1 proc., nie zaś 1,5 proc., jak wcześniej zakładano. W tej chwili Euroland balansuje na krawędzi recesji, a dane z Chin mocno zawodzą. Tempo wzrostu amerykańskiej gospodarki na tle konkurentów imponuje (…). Wystarcza to, by dolar pozostał mocny - argumentuje analityk.

I dodaje, że dopóki nie pojawią się wiarygodne oznaki krzepnięcia koniunktury w Europie, postrzeganie euro i walut takich jak złoty pozostanie negatywne.

