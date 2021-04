Stopy procentowe bez zmian. "Bufory negatywnego szoku ekonomicznego"

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała stopy procentowe bez zmian. Główna stopa referencyjna wynosi 0,1 proc. Narodowy Bank Polski będzie nadal prowadził operacje zakupu skarbowych papierów wartościowych i dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku.







Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Stopa referencyjna to nadal 0,1 proc.

RPP przyznała, że mamy do czynienia ze wzrostem inflacji, z komunikatu wynika jednak, że traktuje to jako zjawisko przejściowe.

W komunikacie pada też deklaracja o możliwych kolejnych interwencjach na rynku walutowym.

Ceny jednak rosną



Rada zauważyła wzrost inflacji, w swoim komunikacie przekonuje jednak, że będzie on miał charakter przejściowy. - Inflacja w marcu 2021 r., według wstępnego szacunku GUS, wzrosła do 3,2proc. rok do roku. Do wyższej inflacji przyczynił się przede wszystkim dalszy wzrost cen paliw związany ze wzrostem cen ropy naftowej na rynkach światowych. Jednocześnie roczny wskaźnik inflacji jest podwyższany przez wzrost cen energii elektrycznej, który miał miejsce na początku roku oraz wcześniejsze podwyżki opłat za wywóz śmieci, a więc czynniki niezależne od krajowej polityki pieniężnej - podkreśla RPP.



- Statystyczne efekty bazy dotyczące kształtowania się cen paliw, a także oczekiwany dalszy wzrost opłat za wywóz śmieci przyczynią się prawdopodobnie do dalszego wzrostu inflacji w najbliższych miesiącach. Jednocześnie w miarę postępu procesu szczepień i stopniowego ograniczania skali pandemii wygasać będzie wpływ na inflację czynników podażowych podwyższających obecnie koszty działania firm. Ograniczająco na inflację będzie także oddziaływać niższa niż przed wybuchem pandemii presja płacowa - czytamy również w komunikacie.

Możliwe dalsze interwencje

Analityków interesowało również, czy w związku z niedawnym osłabieniem złotego (w ostatnich dniach kurs się ustabilizował) pojawi się deklaracja kolejnych interwencji na rynku walutowym, mających na celu osłabienie złotego (lub - jak to określa NBP przeciwdziałanie umocnieniu). komunikat po kweitniowym posiedzeniu wskazuje, że zmian w podejściu raczej nie będzie.

