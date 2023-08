Stopy procentowe i inwestycje dały zarobić największemu polskiemu ubezpieczycielowi

Zgodnie z opublikowanym komunikatem giełdowym Grupa PZU w pierwszej połowie 2023 roku zwiększyła przychody brutto do 13 miliardów złotych, a zysk netto przypisany jednostce dominującej przekroczył 2,7 miliarda złotych.

Grupa PZU zwiększa sprzedaż ubezpieczeń, w tym zwłaszcza majątkowych i autocasco (AC).

Wysoki poziom stóp procentowych zdecydowanie wpłynął na poprawę wyniku finansowego.

Wskaźnik wypłacalności nadal utrzymuje się na rekordowo wysokim poziomie.

Z opublikowanych danych za pierwsze półrocze wynika, że w pierwszej połowie 2023 roku Grupa PZU zwiększyła przychody brutto z oferowanych ubezpieczeń do około 13 miliardów złotych z 12,05 miliarda w analogicznym okresie roku minionego. W tym czasie zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 2,7 miliarda złotych i był wyższy prawie o 50 procent w ujęciu rok do roku.

Przychody z tytułu ubezpieczeń w drugim kwartale wzrosły do poziomu 6,6 miliarda złotych z 6,046 miliarda w drugim kwartale 2022 roku. Zysk netto zaś wyniósł 1,545 miliarda złotych wobec 949 milionów złotych przed rokiem.

- W drugim kwartale równie skutecznie, jak w pierwszych trzech miesiącach tego roku, zwiększaliśmy sprzedaż ubezpieczeń, utrzymując jednocześnie bardzo dobrą rentowność działalności podstawowej. W całym półroczu przychody brutto z ubezpieczeń wyniosły 13 miliardów złotych i były o blisko miliard złotych wyższe w ujęciu rok do roku. Najszybciej, o 10,8 procent, wzrosły przychody z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w Polsce, które osiągnęły wartość 7,7 miliarda złotych - czytamy w komentarzu do wyników, który przekazała prezes Beata Kozłowska-Chyła.

Składki komunikacyjne, a zwłaszcza z tytułu autocasco bardzo szybko rosną

PZU zanotowało największy wzrost w segmencie ubezpieczeń komunikacyjnych, a zwłaszcza auto casco gdzie zanotowano wzrost sprzedaży o 16,7 procent. Rosnącej sprzedaży towarzyszyła poprawa rentowności w podstawowych działach.

Wskaźnik mieszany w ubezpieczeniach majątkowych w Polsce wyniósł ponad 84 procent, a marża operacyjna w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych na życie była na poziomie niemal 20 procent.

W uwagach do wyników półrocznych Beata Kozłowska-Chyła podała, że PZU osiągnęło "także bardzo dobre rezultaty w działalności inwestycyjnej, bazując na korzystnej strukturze naszego portfela". - Dzięki wynikom z działalności podstawowej i lokacyjnej, co szczególnie istotne, z działalności bankowej, w pierwszym półroczu 2023 roku wypracowaliśmy zysk netto o blisko połowę wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego oraz bardzo wysoką skorygowaną stopę zwrotu z kapitałów własnych.

Działalność spółek zależnych w państwach bałtyckich rozwija się bardzo dobrze

Warto zwrócić także uwagę, na wysoki, sięgający niemal 24 procent wzrost przychodów z działalności ubezpieczeniowej na Litwie, Łotwie oraz w Estonii, gdzie Grupa PZU działa poprzez swoje spółki zależne.

Zysk netto całej Grupy PZU uwzględnia w półrocznym raporcie wyniki Banku Pekao i Alior Banku, w których spółka ma znaczące pakiety akcji.

- Poziom stóp procentowych w pierwszym półroczu 2023 roku korzystnie wpłynął na wyniki odsetkowe banków, co bardzo pozytywnie przełożyło się na ich rentowność. W rezultacie kontrybucja (wkład) banków do wyniku jednostki dominującej w tym okresie wyniosła 918 milionów złotych złotych co przekłada się na ponad dwukrotny wzrost w ujęciu rok do roku. Oznacza to nie tylko większe zyski, ale także większe bezpieczeństwo kapitałowe samych banków, jak i całej Grupy PZU - podał cytowany w komunikacie członek zarządu PZU Tomasz Kulik.

Portfel inwestycyjny pozwolił bardzo zarobić w pierwszej połowie tego roku

Znaczącym wsparciem dla wyniku całej grupy po pierwszej połowie tego roku był też wynik na portfelu inwestycyjnym , który wzrósł do około 1,2 miliarda złotych czyli o 25,5 procent w stosunku do pierwszego półrocza minionego roku.

Wpłynęło na to między innymi refinansowanie zapadających transz obligacji skarbowych w otoczenie korzystnych poziomów stóp procentowych w naszym kraju oraz dobry wynik przychodowy z portfela własnych i zarządzanych nieruchomości.

Wskaźnik wypłacalności dla Grupy PZU na koniec pierwszego kwartału był na poziomie 226 procent i znacznie przekracza poziom wskazany w jej założeniach strategii na lata 2021-24. W ratingu S&P utrzymuje ona ocenę A- z perspektywą stabilną, jedną z najwyższych w całym polskim sektorze finansowym.

PZU niebawem wypłaci akcjonariuszom dywidendę z zysku za 2022 rok

Akcjonariusze spółki na walnym zgromadzeniu podjęli uchwałę o podziale zysku za 2022 rok przeznaczając na dywidendę ponad 2 miliardy złotych, co oznacza wypłatę 2,40 złotego na jeden walor. Dzień ustalenia prawa do dywidendy ustalono na 7 września, a datę jej wypłaty na 28 września 2023 roku.

Głównymi akcjonariuszami PZU są: Skarb Państwa z pakietem 34,18 procent akcji i OFE Nationale-Nederlanden, która ma 5,03 procent akcji.

Spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych od maja 2010 roku.

