Stopy procentowe lekarstwem na inflację. Do drożyzny trzeba się przyzwyczaić

Podwyżki stóp procentowych to delikatne narzędzie antyinflacyjne. Z jednej strony skłania do oszczędzania, zmniejsza też skłonność do zaciągania kredytów konsumpcyjnych, co ogranicza ilość gotówki w obiegu zmniejszając presję inflacyjną. Z drugiej jednak strony poprzez wyższe koszty finansowania działalności gospodarczej zmniejsza tempo rozwoju gospodarczego, co może mieć negatywne skutki dla rynku pracy. Czy jest zatem inny sposób na szybkie obniżenie inflacji?

To nie koniec podwyżek stóp procentowych

Jeszcze będzie drogo

Lekarstwo gorsze od choroby

Nieco innego zdania jest ekonomistka Banku Ochrony Środowiska Aleksandra Świątkowska. Jej zdaniem dotychczasowe wypowiedzi rządu wskazują na determinację w walce z inflacją i jej skutkami. – Naszym zdaniem tacza inflacyjna będzie obowiązywała przez cały rok – stwierdziła. To by oznaczało, wypłaszczenie ścieżki inflacyjnej.Ekonomiści są jednak zgodni, że rozpoczęty jesienią ubiegłego roku cykl podwyżek stóp procentowych doprowadzi do zmniejszenia skali inflacji w perspektywie nie miesięcy a kwartałów. Wyraźny spadek tempa wzrostu cen ujrzymy zapewne dopiero w 2023 roku – w modelach ekonomicznych przyjmuje się, że skutki obniżek są widoczne po 6-8 kwartałach (to skądinąd też powód, dlaczego banki centralne powinny reagować na zagrożenie inflacja z wyprzedzeniem, co z kolei oznacza, że bardzo trudno jest uchwycić właściwy moment na rozpoczęcie cyklu podwyżek).- To, kiedy inflacja wróci do korytarza inflacyjnego (1,5 proc.- 3,5 proc.) zależy nie tylko od decyzji Rady Polityki Pieniężnej, ale i od otoczenia zewnętrznego, bo w dużej mierze to one obecnie napędzają wzrost cen. Możemy założyć scenariusz, ze ceny ropy wracają w okolice 60 dolarów za baryłkę, spada presja kosztowa w Chinach – co już widać w ostatnich danych i wtedy możemy oczekiwać, że pod koniec 2023 roku inflacja zbliży się do górnej granicy ścieżki inflacyjnej czyli 3,5 proc. To nie zależy jednak tylko od polityki pieniężnej NBP – twierdzi Aleksandra Świątkowska.Panuje jednak zgoda co do tego, że to nie koniec cyklu podwyżek. - Kolejne decyzje uzależnione od danych i perspektyw inflacyjnych, a te pozwolą RPP podwyższyć stopy procentowe jeszcze o ponad 100 pb – oceniają ekonomiści Pekao. - To nie jest ostatni ruch RPP - oczekujemy, że zasięg podwyżek to (co najmniej) 3,50 proc. – wtórują ekonomiści PKO BP. Bartosz Sawicki ocenia natomiast, że o ile utrzyma się korzystna koniunktura gospodarcza i pandemia nie sparaliżuje gospodarki, to z obecnego poziomu 2,25 proc. RPP podniesie stopy docelowo do ok. 3,0 proc.Podwyżki stóp to delikatne narzędzie – z jednej strony skłania – poprzez podwyżkę oprocentowania lokat do oszczędzania, zmniejsza też skłonność do zaciągania kredytów konsumpcyjnych, co ogranicza ilość gotówki w obiegu zmniejszając presję inflacyjna, z drugiej jednak strony poprzez wyższe koszty finansowania działalności gospodarczej (bo drożeją również kredyty korporacyjne) zmniejsza tempo rozwoju gospodarczego, co może mieć negatywne skutki dla rynku pracy. To oczywiście też jest czynnikiem zmniejszającym inflację, ale to wysoka cena do zapłacenia. Także te negatywne efekty objawią się z opóźnieniem.Dlaczego tempo wzrostu cen będzie wysokie także w tym roku? Ponieważ inflacja się dopiero zaczęła rozpędzać – osłabienie konsumpcji jest dopiero przed nami (kiedy ludzie w obliczu drożyzny zaczną się wstrzymywać z zakupami, na razie dominuje raczej robienie zapasów, bo potem będzie drożej). Wciąż jest spora presja popytowa, a tzw. efekt drugiej rundy jest niewykluczony – kiedy ludzie w obliczu drożyzny ruszą do swoich szefów o podwyżki).A warto też pamiętać, że obecnie produkowane towary (zarówno rolne jak i przemysłowe) wykorzystują horrendalnie drogie surowce energetyczne, a trafią na rynek (z wliczoną wyższą ceną kosztów produkcji) dopiero w przyszłym roku. Tarcza antyinflacyjna jedynie nieco wypłaszczy szczyt inflacji (bo obniżka VAT i akcyzy nie zrekompensuje kilkusetprocentowego wzrostu np. cen gazu), ale gdy za kilka miesięcy przestanie obowiązywać (rząd nie wyklucza przedłużenia jej obowiązywania, wiadomo jednak, że zerowy VAT na surowce energetyczne czy – być może – żywność – nie będzie obowiązywał wiecznie).Czy jest zatem sposób na szybkie obniżenie inflacji? Jest, ale znacznie gorszy niż nawet najbardziej radykalne podwyżki stóp. To pandemia i wprowadzane powszechnie przez kraje obostrzenia. Oznacza bowiem mniejszą aktywność gospodarczą, mniejszą wymianę handlową, a co za tym idzie i mniejszy popyt na surowce, które są obecnie jednym z głównych motorów wzrostu cen na całym świecie.Warto przypomnieć, że pandemia już raz zdusiła inflację – w lutym 2020 roku – ostatnim przedpandemicznym miesiącu inflacja sięgała 4,7 proc. – po zamknięciu gospodarki mocno spadła. Są też znacznie świeższe przykłady – pod koniec listopada pojawienie się informacji o nowym, znacznie bardziej zakaźnym wariancie koronawirusa Omikron doprowadziło do jednego z największych w historii jednodniowych spadków cen ropy. Wprawdzie gdy okazało się, że nowy wariant chociaż bardziej zakaźny, ma łagodniejszy przebieg niż Delta, notowania wróciły w okolice 80 dolarów za baryłkę z poniżej 70 dolarów.To pokazuje jednak, jak pandemia szybko i zdecydowanie wpływa na rynki. Można sobie zatem wyobrazić scenariusz (chociaż lepiej, żeby się nie spełniał) gdy pandemia znowu mrozi gospodarkę i ceny surowców energetycznych spadają a wraz z nimi koszty produkcji.- To możliwy scenariusz, ale trudno sobie wyobrazić tak drastyczne zamrożenie gospodarki jak w czasie pierwszej fali. To też zależy od tego, jak będzie się się rozprzestrzeniała pandemia w skali globu – gdyby np. w mniejszym stopniu dotknęła krajów azjatyckich, co oznaczałoby utrzymanie wysokiej podaży, a jednocześnie większe obostrzenia w krajach Europy Zachodniej i Stanach, co stłumiłoby popyt, to rzeczywiście byłby to czynnik ściągający inflację w dół. Pandemia jest jednak nieprzewidywalna – mówi ekonomistka BOŚ.Ten medal ma jednak i drugą stronę. Zmrożenie gospodarki już przyniosło potężne nierównowagi rynkowe, które skumulowały się i wybuchły jesienią ubiegłego roku (ceny surowców, frachtu). Można zatem śmiało założyć, że ta hipotetyczna kolejna fala pandemii, która przyniosłaby zmrożenie gospodarki te nierównowagi by pogłębiła, a po zakończeniu – ceny znów wystrzeliłyby w górę, może nawet mocniej niż ostatnio.To oznacza, że do wysokich cen musimy się przyzwyczaić (chociaż trudno) i spróbować przetrwać. W perspektywie miesięcy można oczekiwać pewnej stabilizacji (chociaż na bardzo wysokim poziomie). Gazowa odsiecz ze strony Stanów Zjednoczonych, skąd ruszyło kilkadziesiąt tankowców z LNG już obniżyła (na jak długo?) ceny gazu. Widać to też na TGE, gdzie w ciągu tygodnia ceny gazu na rynku dnia następnego spadły z ponad 460 zł do nieco ponad 330 zł. Także w przypadku innych towarów ceny po początkowych szokach ustabilizują się. Ale taniej już w nadchodzących latach nie będzie.