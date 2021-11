Stopy procentowe mocno w górę. Glapiński: inflacja nie zaskakuje

Rada Polityki Pieniężnej podniosła główną stopę NBP, referencyjną, o 75 pkt. bazowych do 1,25 proc. - poinformował 3 listopada bank centralny. Jego szef Adam Glapiński oznajmił, że wzrost inflacji jest ceną za uniknięcie głębszego kryzysu gospodarczego.

To już druga podwyżka stóp procentowych począwszy od października 2021 roku.

Prezes NBP Adam Glapiński stwierdził, że podniesiona inflacja jest ceną za uniknięcie głębszego popandemicznego kryzysu.

"Obserwowany w bieżącym roku istotny wzrost światowych cen surowców, w tym energetycznych i rolnych, a także przedłużające się globalne zaburzenia podażowe spowodowały podwyższenie prognoz inflacji na najbliższe kwartały na świecie i w Polsce" - podał NBP.

Rada Polityki Pieniężnej podniosła w środę stopy procentowe. Jak wynika z komunikatu banku centralnego, stopa referencyjna została podniesiona o 75 pkt. bazowych, do 1,25 proc.



Stopa lombardowa wzrosła o 75 pkt. bazowych, do 1,75 proc. Stopa depozytowa została podniesiona również o 75 pkt bazowych i wynosi 0,75 proc. Stopa redyskonta weksli została ustalona na 1,3 proc., a stopa dyskonta weksli na 1,35 proc.



To druga podwyżka stóp procentowych. W październiku RPP podniosła główną stopę - referencyjną - o 40 pkt bazowych, z 0,1 proc. Stopa lombardowa została podniesiona o 50 pkt bazowych, z 0,5 proc. Stopa redyskontowa weksli została ustalona na 0,51 proc. a stopa dyskontowa weksli - na 0,52 proc. (obie zostały podniesione o 40 pkt bazowych).

Inflacja ceną za osłabienie kryzysu

Podniesiona inflacja jest ceną za uniknięcie głębszego popandemicznego kryzysu - stwierdził prezes NBP Adam Glapiński. Jego zdaniem, inflacja ta jest najwyższa w tych krajach, które uniknęły głębszej recesji.



Prezes #NBP na konferencji: Ceną uniknięcia głębi kryzysu, kilkudziesięcioprocentowego bezrobocia, upadku firm, ceną w skali świata jest podwyższona obecnie inflacja. — Narodowy Bank Polski (@nbppl) November 3, 2021

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl