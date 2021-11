Stopy procentowe mogą osiągnąć 2 proc. w lutym 2022

Stopy procentowe mogą osiągnąć poziom ok. 2 proc. w lutym 2022, ale nie będzie to koniec cyklu zacieśniania - szacują ekonomiści ING Banku Śląskiego po środowej decyzji RPP. Dodali, że docelowa stopa to 2,5-3,0 proc.

W środę Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe. Stopa referencyjna została podniesiona o 75 pkt. bazowych, do 1,25 proc.

Stopa lombardowa wzrosła o 75 pkt. bazowych, do 1,75 proc. Stopa depozytowa została podniesiona również o 75 pkt bazowych i wynosi 0,75 proc.

Stopa redyskonta weksli została ustalona na 1,3 proc., a stopa dyskonta weksli na 1,35 proc.

Łagodne komentarze prezesa

Co planuje RPP?

Jak zaznaczyli, z wypowiedzi prezesa NBP można wywnioskować, że RPP przestanie podnosić stopy, gdy bieżąca inflacja CPI przestanie rosnąć, a więc od II kw 2022 r.



- Obawiamy się, iż to zbyt optymistyczne podejście. O ile w 2021 roku znaczny wpływ na inflację miały czynniki zewnętrzne (szoki podażowe), to jednak w 2022 roku wysoka inflacja będzie w dużym stopniu wynikać z presji popytowej oraz presji płacowej - wyjaśnili.



- Dodatkowo, w 2022 roku oczekujemy dalszego impulsu fiskalnego. Dlatego spadek CPI od II kw 22r., będzie głównie efektem wysokiej bazy w paliwach i żywności niż istotnego zmniejszenia ryzyk inflacyjnych - wskazali.



Zdaniem ING w 2022 roku inflacja bazowa pozostanie wysoka.



- Dodatkowo, wciąć wysokie będzie ryzyko nasilenia spirali płacowo-cenowej, po tym jak wzrosły oczekiwania inflacyjne gospodarstw domowych i przedsiębiorstw - wskazali.



Jak ocenili, taka sytuacja będzie wymagała dalszej interwencji w postaci podwyżek stóp procentowych w II połowie 2022 roku.



- Docelowa stopa to 2,5-3,0 proc. - oszacowali.

