Stopy procentowe stały się popularne w ugodach dot. kredytów frankowych

W procesie zawierania ugód z klientami posiadającymi kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich rośnie popularność oprocentowania z wykorzystaniem stałej stopy procentowej - poinformował PKO BP.

"Aby ograniczyć ryzyko stopy procentowej, od początku uruchomienia programu ugód, bank oferuje kredytobiorcom możliwość oprocentowania z wykorzystaniem stałej stopy procentowej przez 5 lat. Ta propozycja cieszy się coraz większą popularnością" - podano.

Dodano, że w trzecim kwartale taką formę wybrało 79 proc. klientów, którzy po podpisaniu ugody kontynuują spłacanie kredytu.

PKO BP podał też, że łączna liczba ugód zawartych do 30 września 2022 r. wyniosła 17 tys. 476, z czego 17 tys. 57 zawarto w postępowaniu mediacyjnym oraz 419 w toku postępowań sądowych.

Pod koniec 2020 r. przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Jacek Jastrzębski zaproponował bankom, by przedstawiły klientom atrakcyjne dla nich warunki ugód pozasądowych. Konkretne warunki ugód wypracował m.in. bank PKO BP. Pod koniec maja ub.r. rada nadzorcza tego banku zaakceptowała, by proponowane ugody traktowały kredyty udzielone we frankach szwajcarskich w taki sposób, jakby od momentu udzielenia były one kredytami złotowymi oprocentowanymi stopą procentową opartą na wskaźniku referencyjnym WIBOR 3M powiększonym o marżę i spłacanymi w złotych.

PKO Bank Polski obsługuje 11,5 mln klientów. Wartość aktywów banku wynosi 429 mld zł. Największym akcjonariuszem banku jest Skarb Państwa, który kontroluje 31,39 proc. jego kapitału.

