Bank Anglii (BoE) podniósł w czwartek (3 sierpnia) główną stopę procentową o ćwierć pkt. procentowego, do 5,25 proc., co oznacza, że koszt kredytów w Wielkiej Brytanii jest teraz najwyższy od 15 lat. Bank zasygnalizował, że utrzyma politykę podnoszenia stóp do czasu obniżenia inflacji do wyznaczonego celu, wynoszącego 2 proc. - podaje Reuters.

W odróżnieniu od Fed, czyli amerykańskiego banku centralnego, i Europejskiego Banku Centralnego (EBC), które również podniosły stopy w ubiegłym tygodniu o ćwierć pkt. procentowego, BoE nie ma zamiaru sygnalizować, że seria takich podwyżek dobiega końca.

Krystalizują się pewne ryzyka bardziej uporczywej presji inflacyjnej

Komitet Polityki Monetarnej (MPC) Banku poinformował, że sprawi, iż stopy procentowe będą "wystarczająco wysokie, przez wystarczająco długi czas", aby inflacja spadła do poziomu, który jest celem BoE - głosi brytyjski bank centalny. Podkreślono w nim też, że "krystalizują się pewne ryzyka bardziej uporczywej presji inflacyjnej".

Gubernator BoE Andrew Bailey podkreślił, że nawet jeśli gospodarka Wielkiej Brytanii będzie w najbliższych latach rosła "tylko minimalnie" bank centralny utrzyma taką politykę. "Nie sądzę, by był to czas, aby zadeklarować, że to się skończyło" - dodał. Oznajmił również, że jest za wcześnie na spekulacje na temat tego, kiedy mogą nastąpić cięcia stóp procentowych.

Inflacja w Wielkiej Brytanii osiągnęła w ubiegłym roku najwyższy poziom od 41 lat - 11,1 proc. W czerwcu tego roku była niższa i wynosiła 7,9 proc., ale była wciąż najwyższa wśród wszystkich najważniejszych gospodarek świata - przypomina Reuters.

