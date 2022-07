Stopy procentowe w strefie euro mają wzrosnąć jeszcze w tym roku. Na tym nie koniec

Klaas Knot prezes niderlandzkiego banku centralnego i członek rady zarządzającej EBC powiedział w wywiadzie telewizyjnym, że oczekuje pierwszych podwyżek stóp procentowych około czwartego kwartału 2022 roku. Podwyżka powinna wynieść 0,25 punktu procentowego. Po czym na początku 2023 roku zapewne nastąpi kolejna podwyżka.

Inflacja w strefie euro w czerwcu przyspieszyła do 8,6 procent w skali roku. Tymczasem Europejski Bank Centralny realizuje nadal strategię niskich stóp procentowych, co powoduje znaczące osłabianie się wspólnej europejskiej waluty, zwłaszcza do dolara, franka szwajcarskiego i funta brytyjskiego.

Od kilku miesięcy stopa procentowa podstawowych operacji refinansowych jest na poziomie 0 procent, stopa kredytu w banku centralnym wynosi 0,25 procent a stopa depozytowa jest ujemna na poziomie - 0,5 procent.

- Oczekuję, że nasza pierwsza podwyżka stóp nastąpi około czwartego kwartału tego roku. Podniesiemy stopy o ćwierć punktu procentowego, nie spodziewam się, żebyśmy podjęli inne działania. Drugi wzrost stóp prawdopodobnie nastąpi na początku 2023 roku. EBC powinien jednak najpierw zakończyć swoje programy skupu aktywów. Będą one ograniczane do IV kwartału tego roku do 20 miliardów euro miesięcznie - powiedział w wywiadzie telewizyjnym prezes niderlandzkiego banku centralnego i członek rady zarządu EBC Klaas Knot.

Rynek obligacji denominowanych w euro zaczął już dyskontować ewentualne podwyżki stóp szacując, że do grudnia tego roku wzrosną one o 40 punktów bazowych.

- Jeśli nie zobaczymy spirali płac i cen, a prognoza inflacji pozostanie w przyszłości na poziomie celu czyli 2 procent to nie ma powodu do znaczących i szybkich podwyżek stóp. Poza tym wysoka inflacja utrzyma się do 2023 roku a następnie zacznie się obniżać, chyba że pojawią się nowe czynniki, które podniosą ceny nośników energii - dodał Klaas Knot

