Stopy procentowe w USA znów w górę

Amerykańska Rezerwa Federalna zdecydowała dzisiaj o kolejnym podniesieniu stóp procentowych. Zasygnalizowała przy tym, że ​​w nadchodzących miesiącach prawdopodobne są następne podwyżki stóp, co ma zbić inflację.

Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC) podniósł poziom głównej stopy procentowej do 3-3,25 proc. Podwyżka referencyjnej stopy procentowej o 0,75 punktu procentowego jest na podobnym poziomie jak w czerwcu i lipcu.

Inflacja w USA nabrała tempa, którego szybko nie da się wyhamować

Bank centralny podniósł w tym roku pięciokrotnie stopę referencyjną - z bliskiej zera do 3,125 proc. Analitycy są zdania, że stopy wzrosną średnio do około 4,4 proc. do końca tego roku i 4,6 proc. do końca przyszłego roku.

Zwiększa to koszty pieniądza w USA najmocniej od dziesięcioleci, jednak cały czas nie skutkuje ograniczeniem gwałtownego wzrostu cen.

Roczna stopa inflacji w sierpniu wyniosła 8,3 proc., co oznaczało nieznaczny spadek w porównaniu z lipcem. Wyraźnie niższe były cena benzyny, taniały używane samochody i bilety lotnicze, jednak podstawowe koszty, takie jak czynsz, artykuły spożywcze czy energia elektryczna wyraźnie drożały.

Co więcej, podwyżki cen widoczne są w przypadku towarów i usług, które nie są bezpośrednio dotknięte skutkami pandemii czy wojny na Ukrainie. Wskazuje to, że inflacja nabrała tempa, którego szybko nie da się wyhamować.

FOMC dąży do osiągnięcia inflacji na poziomie 2 proc. w dłuższym okresie.

