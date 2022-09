Stopy procentowe znów w górę, ale miejsca na kolejne podwyżki coraz mniej

Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe o 0,25 punktów proc. (25 punktów bazowych). Stopa referencyjna, główna stopa NBP wzrosła do 6,75 proc. - podał NBP w środę.

Po środowej podwyżce główna stopa NBP, referencyjna, wynosić będzie 6,75 proc., stopa lombardowa - 7,25 proc., stopa depozytowa 6,25 proc., stopa redyskontowa weksli 6,80 proc., a stopa dyskontowa weksli - 6,85 proc.

Decyzja o podwyższeniu stóp procentowych najprawdopodobniej była podyktowana silnym wzrostem inflacji w sierpniu.

Przestrzeń do dalszego podwyższania stóp jest bardzo ograniczona, przy kolejnych posiedzeniach stopy wzrosną o maksymalnie 25pb - ocenił szef zespołu makroekonomii PIE Jakub Rybacki.

Była to 11. podwyżka stóp procentowych z rzędu w cyklu zaostrzania polityki pieniężnej, który rozpoczął się w październiku zeszłego roku.

Rada Polityki Pieniężnej w środę podniosła stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. bazowych - poinformował Narodowy Bank Polski w komunikacie.

Po środowej podwyżce główna stopa NBP, referencyjna, wynosić będzie 6,75 proc., stopa lombardowa - 7,25 proc., stopa depozytowa 6,25 proc., stopa redyskontowa weksli 6,80 proc., a stopa dyskontowa weksli - 6,85 proc.

Roczna dynamika aktywności gospodarczej i wzrostu PKB w III kwartale się obniży

Jak wskazano w informacji po posiedzeniu RPP, w Polsce - zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS - PKB w II kw. 2022 r. wzrósł o 5,5 proc. r/r, wobec wzrostu o 8,5 proc. r/r w I kw. br. Spowolnienie rocznej dynamiki aktywności gospodarczej wynikało przede wszystkim z istotnego zmniejszenia się wkładu zapasów do wzrostu PKB i - w znacznie mniejszym stopniu - z osłabienia dynamiki konsumpcji. Jednocześnie przyspieszyła dynamika inwestycji.

"Dane miesięczne, w tym o produkcji przemysłowej, budowlano-montażowej i sprzedaży detalicznej sugerują, że roczna dynamika aktywności gospodarczej w III kw. br. także się obniży. W kolejnych kwartałach prognozowane jest dalsze obniżenie dynamiki PKB, przy czym perspektywy koniunktury obarczone są znaczną niepewnością. Mimo osłabienia koniunktury, sytuacja na rynku pracy pozostaje bardzo dobra, co jest odzwierciedlone w rekordowo niskiej stopie bezrobocia oraz utrzymującym się wyraźnym wzroście wynagrodzeń" - wskazano w informacji.

Według RPP w nadchodzących kwartałach oczekiwane jest utrzymanie się oddziaływania czynników obecnie podwyższających dynamikę cen, w tym związanych z rosyjską agresją zbrojną na Ukrainę. "Jednocześnie podwyższanie stóp procentowych NBP wraz z wygasaniem wpływu szoków obecnie podbijających ceny oraz obniżeniem dynamiki aktywności gospodarczej będzie oddziaływać w kierunku stopniowego obniżania się inflacji w kolejnych latach. Obniżaniu inflacji sprzyjałoby także umocnienie złotego, które w ocenie Rady byłoby spójne z fundamentami polskiej gospodarki" - oceniono.

Rada zauważyła, że utrzymuje się ryzyko kształtowania się inflacji powyżej celu inflacyjnego NBP w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej. "Aby ograniczyć to ryzyko, a więc dążąc do obniżenia inflacji do celu NBP w średnim okresie, Rada postanowiła ponownie podwyższyć stopy procentowe NBP. Podwyższenie stóp procentowych NBP będzie także oddziaływać w kierunku ograniczenia oczekiwań inflacyjnych" - zaznaczono w informacji.

Zastrzeżono, że dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej, w tym od wpływu agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę na polską gospodarkę.

Przestrzeń do dalszego podwyższania stóp procentowych jest bardzo ograniczona

Przestrzeń do dalszego podwyższania stóp jest bardzo ograniczona, przy kolejnych posiedzeniach stopy wzrosną o maksymalnie 25pb - ocenił szef zespołu makroekonomii Polskiego Instytutu Ekonomicznego Jakub Rybacki.

Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła stopy procentowe we wrześniu o 0,25%. Główna stopa NBP wynosi obecnie 6,75%. Decyzja o podwyżce najprawdopodobniej podyktowana była silnym wzrostem inflacji w sierpniu. pic.twitter.com/H1Hjb0k57A — Polski Instytut Ekonomiczny (@PIE_NET_PL) September 7, 2022

Według Rybackiego, decyzja o podwyższeniu stóp procentowych najprawdopodobniej była podyktowana silnym wzrostem inflacji w sierpniu.

Jak wskazał Rybacki, uwzględniając sytuację gospodarczą w Europie, przestrzeń do dalszego podwyższania stóp jest bardzo ograniczona. "Pozostałe banki w regionie Europy Środkowo-Wschodniej także powoli kończą cykl. Przewiduję, że ewentualna skala przyszłych podwyżek będzie niewielka.

"Spodziewamy się, że przy kolejnych posiedzeniach stopy wzrosną o maksymalnie 25pb. Obecnie, najbardziej prawdopodobny wydaje nam się scenariusz przejścia w tryb wait-and-see po dzisiejszej decyzji" - dodał ekspert.

Kolejne decyzje RPP będą uwzględniać zwalczanie inflacji i finanse gospodarstw domowych

Jego zdaniem, kolejne decyzje RPP będą uwzględniać zwalczanie wysokiej inflacji, zachowanie stabilności finansów gospodarstw domowych oraz konieczność wspierania spowalniającej gospodarki. "Według sierpniowych danych Biura Informacji Kredytowej, udział kredytów hipotecznych z opóźnieniem spłat o 30 dni wzrósł od grudnia 2021 r. z 3 do 3,4 proc., co oznacza, że część gospodarstw ma problem z płatnościami rat" - zaznaczył.

Zwrócił uwagę, że spadek indeksu PMI do 40,9 pkt sugeruje słabsze wyniki w przemyśle w IV kwartale, który dotychczas był głównym motorem polskiej gospodarki.

Uchwała RPP wejdzie w życie od czwartku, 8 września.

Ostatnia podwyżka stóp procentowych, o 50 pkt. bazowych, NBP miała miejsce w lipcu br.; stopa referencyjna sięgnęła wówczas 6,5 proc., stopa lombardowa - 7 proc., stopa depozytowa 6 proc., stopa redyskontowa weksli 6,55 proc. a stopa dyskontowa weksli - 6 proc.

Czy Mateusz Morawiecki, jak Donald Tusk, będzie miał zieloną wyspę - zobacz naszą najnowszą "Moc opinii"

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl