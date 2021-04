Stopy zmrożone na dłużej

Polityka niskich stóp procentowych będzie prowadzona najprawdopodobniej do końca 2022 roku. Świadczą o tym dotychczasowe decyzje i dyskusje w Radzie Polityki Pieniężnej. Także prezes NBP Adam Glapiński nie pozostawia co do tego złudzeń.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Odległa perspektywa

Obawy przed umocnieniem złotego

Z drugiej jednak strony wzrost inflacji powoduje, że temat podwyżek stóp pojawia się podczas posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej. – Niektórzy członkowie Rady argumentowali, że jeżeli nastąpi wyraźne nasilenie presji inflacyjnej w kolejnych kwartałach, to może być zasadne będzie rozważenie podniesienia stóp procentowych NBP w drugiej połowie br. – czytamy w sprawozdaniu z marcowego posiedzenia RPP (tzw. minutes).- Jednocześnie większość członków Rady podkreślała, że doświadczenia innych banków centralnych wskazują na silne negatywne skutki gospodarcze zbyt szybkiego zacieśnienia polityki pieniężnej – czytamy jednak również. Ten układ sił w RPP utrzyma się zapewne jeszcze przez wiele miesięcy – o ile oczywiście nie nastąpią większe wstrząsy w otoczeniu gospodarczym.- Stopy procentowe NBP pozostaną stabilne nawet do końca 2022. W swojej retoryce zarówno RPP, jak i prezes Glapiński coraz częściej odnoszą się do EBC i Fed, co wskazuje na uzależnianie decyzji polskich władz monetarnych od parametrów polityki pieniężnej w najważniejszych gospodarkach (a te naszym zdaniem pozostaną bez zmian przez wiele kwartałów) – oceniają ekonomiści PKO BP.- Podwyżki stóp NBP, przy utrzymywaniu ultra łagodnej polityki pieniężnej głównych banków centralnych, rodziłyby ryzyko aprecjacji złotego, co w ocenie NBP mogłoby podkopywać konkurencyjność gospodarki i post-pandemiczne ożywienie. Naszym zdaniem prawdopodobieństwo podwyżek stóp będzie wyraźnie powyżej zera dopiero w drugim kwartale 2022. Pierwszym sygnałem normalizacji polityki pieniężnej mogą być jednak nie podwyżki stóp, lecz zmiany w programie skupu aktywów - dodają.Jeszcze odleglejszą perspektywę dla ewentualnej podwyżki stóp widzi Jakub Borowski, główny ekonomista Credit Agricole. - Podtrzymujemy nasz scenariusz, zgodnie z którym RPP nie zmieni stóp procentowych do końca 2022 r. Pierwszej podwyżki stopy referencyjnej z 0,10 proc. do 0,25 proc. oczekujemy w I kw. 2023 r. Zgodnie z tym scenariuszem, RPP chcąc uniknąć znaczącej aprecjacji kursu złotego wskutek zwiększenia różnicy stóp procentowych w Polsce i strefie euro, będzie tolerować ewentualne odchylenia inflacji od celu inflacyjnego w górę w latach 2021-2022 – ocenia.