Stopy znów wzrosną, choć ten lek nie działa. Są lepsze sposoby walki z inflacją

W środę (8 czerwca) Rada Polityki Pieniężnej ponownie podniesie stopy procentowe. Ekonomiści wskazują, że podwyżki stóp są de facto bezskuteczne w walce z szalejącą inflacją i proponują alternatywne działania.

- Podnoszenie stóp procentowych nic obecnie nie daje, jedynie uderza w kredytobiorców i klasę średnią - uważa analityk Piotr Kuczyński.

W związku z tym zdaniem, ekonomistów i analityków, RPP powinna zacząć rozważać inne metody opanowania inflacji, chociażby w postaci efektywnego ściągania nadwyżek gotówki z rynku.

Kluczem powinno być ujarzmienie konsumpcji poprzez ograniczenie transferów socjalnych i redukcję nadpłynności sektora bankowego.

W środę (8 czerwca) Rada Polityki Pieniężnej będzie decydowała o stopach procentowych. Ekonomiści w większości spodziewają się podwyżki o 75 pkt. bazowych. Będzie to już dziewiąta podwyżka stóp w obecnym cyklu, rozpoczętym w październiku 2021 roku. I raczej nie ostatnia.

Piotr Kuczyński, analityk Domu Inwestycyjnego Xelion, uważa, że RPP podniesie w środę stopy o 0,5 pkt. proc., podkreślając, że w zeszłym miesiącu decyzja zaskoczyła w dół, możliwa jest więc powtórka.

- Należy zwrócić uwagę, że podnoszenie stóp procentowych nic obecnie nie daje, jedynie uderza w kredytobiorców i klasę średnią. W związku z tym RPP powinna pomyśleć nad innymi metodami opanowania inflacji. Mam tu na myśli efektywne ściąganie nadwyżek gotówki z rynku zamiast operacji na stopach, które - jak widać po bieżącej dynamice inflacji - na niewiele się zdają - powiedział portalowi WNP.PL Piotr Kuczyński.

Ściąganie nadwyżek gotówki z rynku to podstawa walki z inflacją

Jego zdaniem dobrą alternatywą są obligacje indeksowane inflacją - zwłaszcza czteroletnie - oraz nowe, roczne i dwuletnie, obligacje indeksowane stopą procentową.

- Alokacja w te papiery ściąga dużo wolnej gotówki z rynku. Ściąganie nadwyżek gotówki wydaje się obecnie kluczowe dla ograniczenia konsumpcji i w efekcie zahamowania wysokiej inflacji - wskazuje ekonomista.

- Pojawiają się też rozsądne opinie, mówiące, że żeby banki ściągały więcej gotówki z rynku, trzeba pozbawić je płynności, czyli nadmiaru gotówki. NBP skupił w czasie pandemii aktywa za 150 mld zł i teraz należałoby je zacząć sprzedawać po atrakcyjnych cenach - skusiłoby to banki, które nadpłynność zamieniłyby właśnie na te aktywa. Ograniczyłyby tym samym posiadane zasoby i przy ruszeniu inwestycji w ramach KPO musiałyby ściągać pieniądze z rynku, aby sfinansować akcję kredytową. Pieniądza w gospodarce byłoby mniej, wobec czego inflacja zaczęłaby zauważalnie spadać - wylicza Kuczyński.

Dodał, że przydałoby się także ograniczenie transferów socjalnych, jednak w okresie przedwyborczym takie rozwiązanie jest bardzo mało prawdopodobne.

Wizja pogorszenia koniunktury skłania do ostrożności

Ekonomiści PKO BP wskazują na oznaki pogorszenia koniunktury i prognozy obniżenia inflacji, które zachęcają do ostrożności w podejmowaniu decyzji. Zakładają oni, że RPP ponownie podwyższy stopy procentowe o 75 pkt. bazowych, w tym stopę referencyjną do 6 proc.

- Odnosimy wrażenie, że w ostatnich miesiącach RPP zaczęła mocno reagować na bieżące dane, w tym szczególnie wzrost bieżącej inflacji bez oznak spowolnienia gospodarczego. Tym razem większą wagę mogą zyskać średnioterminowe perspektywy. Kontynuacja podwyżek stóp wydaje się jeszcze potrzebna, aby zakotwiczać oczekiwania inflacyjne, ale pojawiające się oznaki pogorszenia koniunktury (m.in. słaba struktura wzrostu PKB w pierwszym kwartale 2022 roku oraz PMI za maj) i prognozy spadku inflacji w średnim terminie zachęcają do ostrożności - komentują ekonomiści PKO BP.

Eksperci Ebury również wskazują na schłodzenie gospodarki i skłonność RPP do zaskoczeń.

- Zdecydowana większość ekonomistów, w tym my, zakłada, że RPP w środę podniesie stopy o 75 pkt. bazowych. Byłby to ruch o takiej samej skali, jak w maju. Warto jednak zaznaczyć, że bank centralny wydaje się mieć skłonność do zaskakiwania i na trzech ostatnich zebraniach podnosił stopy o wartość inną niż zakładana przez konsensus. Mając to na uwadze, nie bylibyśmy zaskoczeni podwyżką o 50 pkt. bazowych. Tempo podwyżek prawdopodobnie niedługo spadnie, szczególnie że gospodarka się ochładza. Wciąż jednak zakładamy, że stopa referencyjna zostanie podniesiona do ok. 7 proc. w perspektywie kilku miesięcy - napisali w komentarzu eksperci Ebury.

Przypomnijmy, że inflacja w maju wzrosła w ujęciu rocznym o 13,9 proc., co okazało się bliskie oczekiwaniom rynkowym na poziomie 13,8 proc. Może i tym razem ekonomiści wreszcie "wstrzelą się" ze swoimi prognozami w rzeczywistość?

Co z ratami kredytów hipotecznych?

W związku z powyższym przedstawiamy prognozy dla kredytobiorców przy uwzględnieniu podwyżek o 0,75 pkt. proc. i 0,5 pkt. proc.

Jak wynika z informacji udostępnionych przez firmę Expander, w przypadku kredytu udzielonego na początku października 2021 roku na kwotę 300 000 zł na 25 lat, decyzja RPP (+0,75 pkt. proc.) podwyższy ratę o ok. 150 zł. Z kolei w porównaniu z początkiem października, czyli w efekcie dziewięciu kolejnych podwyżek, rata takiego kredytu wzrośnie o 1169 (z 1440 zł do 2609 zł).

- Trzeba jednak dodać, że wzrost raty może się pojawić dopiero za kilka miesięcy, ponieważ banki zwykle aktualizują oprocentowanie kredytów raz na 3 miesiące lub raz na 6 miesięcy. Ponadto w przypadku „starych” kredytów, dla których okres pozostały do spłaty jest już stosunkowo krótki, wzrost raty może być zdecydowanie mniejszy. Najmocniej wzrosną z kolei raty tych kredytów, gdzie okres pozostały do spłaty jest jeszcze bardzo długi i gdzie kwota zadłużenia jest wysoka - tłumaczą eksperci Expandera.

Podwyżka stóp procentowych oznacza także pogorszenie dostępności kredytów hipotecznych, którą ogranicza nie tylko wysokie oprocentowanie, ale również działająca od kwietnia rekomendacja KNF dotycząca sposobu wyliczania zdolności kredytowej. Ktoś, kto na początku październiku 2021 r. mógł liczyć na 400 000 zł kredytu przy okresie spłaty 25 lat, po czerwcowej podwyżce stóp będzie mógł liczyć na ok. 211 tys. zł.

Podwyżka o 0,5 pkt. proc.

W przypadku kredytu udzielonego na początku października 2021 r. na kwotę 300 000 zł na 25 lat, decyzja RPP z czerwca (+0,5 pkt. proc.) podwyższyłaby ratę o ok. 100 zł.

- Podwyżka stóp procentowych oznacza również problemy dla osób, które dopiero planują zakup nieruchomości z pomocą kredytu hipotecznego. Ktoś, kto na początku październiku 2021 r. mógł liczyć na 400 000 zł kredytu przy okresie spłaty 25 lat, po czerwcowej podwyżce stóp będzie mógł liczyć na ok. 214 tys. zł - wyliczają w drugim scenariuszu eksperci.

Poniżej grafika uwzględniająca kolejne podwyżki stóp procentowych:

Na koniec, z lekkim dystansem, prezentujemy grafikę autorstwa ekonomistów mBanku, o nieoficjalnym wyścigu Polska-Węgry na polu polityki monetarnej. Kto wygrywa?

🇭🇺🇵🇱 Wyścig na stopy procentowe trwa. Narodowy Bank Węgier podwyższył dziś o 50pb do 5,90%. Jest szansa na pobicie tego poziomu w PL już w przyszłym tygodniu. Prognozujemy podwyżkę stóp #RPP z 5,25% do 6,0%. pic.twitter.com/ZdsODnpJqO — mBank Research (@mbank_research) May 31, 2022

