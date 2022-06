Stopy znowu pójdą w górę. I to nie będzie ostatni raz

Zapowiada się kolejny nerwowy tydzień dla kredytobiorców. Na środę, 8 czerwca, zaplanowano posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Znowu zaboli. Kolejna - dziewiąta z rządu - podwyżka stóp jest przesądzana. Jedna wątpliwość: jak duża będzie.

W środę, 8 czerwca, Rada Polityki Pieniężnej będzie decydowała o stopach procentowych, Ekonomiści spodziewają się podwyżki o 75 pkt. bazowych.

To będzie dziewiąta podwyżka stóp w obecnym cyklu. I raczej nie ostatnia.

Dla kredytobiorców oznacza to dalszy wzrost rat kredytów.

Ekonomiści są zgodni: w środę Rada Polityki Pieniężnej po raz dziewiąty z kolei podwyższy stopy procentowe. Według powszechnych oczekiwań tym razem Rada ogłosi podwyżkę stopy o 75 pkt bazowych, co oznacza stopa referencyjna wzrośnie do 6 proc. Jeszcze jesienią ubiegłego roku podstawowa stopa procentowa wynosiła 0,1 proc.

Nie są to jednak jedyne szacunki. Podwyżkę o 50 punktów bazowych prognozują analitycy Morgan Stanley. Większej podwyżki spodziewają się eksperci Goldman Sachs - według nich Rada podwyższy główną stopę referencyjną o 75 punktów bazowych. Natomiast zdaniem analityków PKO Research podwyżka może wynieść nawet sto punktów bazowych.

Rada podwyższa stopy, aby wyhamować galopującą inflację, która w maju - według wstępnych szacunków GUS - wyniosła 13,9 proc. Na razie cykl zdecydowanych podwyżek stóp nie przyniósł zmniejszenia tempa wzrostu cen, jednak ekonomiści podkreślają, że podwyżki przynoszą efekt po kilku kwartałach. Ponadto działania RPP są w znacznym stopniu niwelowane poprzez poczynania rządu - także tarcze antyinflacyjne.

Intencją podwyżek stóp jest ograniczenie konsumpcji i zmniejszenie presji cenowo-płacowej. Działania rządu - chociaż łagodzą skutki inflacji dla niektórych grup społecznych - skutkują wypływem kolejnych miliardów gotówki na rynek (np. poprzez czternaste emerytury czy obniżkę podatków do 12 proc., co dostarcza jedynie inflacyjnego paliwa. Im bardziej rząd chce łagodzić skutki inflacji, tym Rada Polityki Pieniężnej musi ostrzej reagować szybciej podnosząc stopy.

Efektem podwyżek stóp będzie schłodzenie gospodarki i obniżenie wzrostu gospodarczego. Na pierwszy rzut oka jest do tego przestrzeń - w pierwszym kwartale gospodarka urosła aż o 8,5 proc. Tyle że wzrost gospodarczy przygasa, a inflacja wciąż rośnie i wśród ekonomistów panuje zgoda co do tego, że jej szczyt jest jeszcze przed nami. Innymi słowy: szybki wzrost gospodarczy to już przeszłość, natomiast szybki wzrost cen ma wciąż przed sobą niezłe perspektywy

Ekonomiści BNP Paribas prognozują, że dwucyfrowa inflacja w ujęciu średniorocznym utrzyma się również w przyszłym roku, nie wykluczają również, że - biorąc pod uwagę, że 2023 rok jest rokiem wyborczym, w którym raczej rząd pieniądze wydaje niż oszczędza - także przyszły rok możemy zakończyć z dwucyfrowym tempem wzrostu cen.

Co to oznacza dla kredytobiorców. Nic dobrego. Już teraz - jeśli ktoś zaciągał kredyt w okresie rekordowo niskich stóp procentowych jego rata wzrosła już o 80-100 proc. Np. dla kredytu w wysokości 300 tys. zł rata przed cyklem podwyżek wynosiła 1193 zł obecnie to 2358 zł.

Na tym nie koniec. Cykl podwyżek stóp wciąż jest daleki od końca. Ekonomiści BNP Paribas przewidują, że stopy procentowe mogą sięgnąć 8 proc. Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl prognozuje jeszcze 3- 4 podwyżki, a ich finał nie nastąpi wcześniej niż we wrześniu, ponieważ RPP w sierpniu nie ma decyzyjnego posiedzenia. - Docelowo stopy procentowe powinny zostać wywindowane do pułapu 7,0-7,5 proc., a o skali przyszłych ruchów ze strony władz monetarnych w dużej mierze przesądzi także lipcowa projekcja inflacyjna NBP - wskazuje.

