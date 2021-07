Stowarzyszenie magazynowania energii i KSSE będą współpracować

Wsparcie eksperckie, wymiana doświadczeń i informacji, upowszechnianie i promowanie dobrych praktyk w zakresie magazynowania energii i energetyki odnawialnej - to założenia nawiązanej w czwartek współpracy Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii i Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

List intencyjny o współpracy obu instytucji podpisali w czwartek w Katowicach ich szefowie: prezes KSSE Janusz Michałek oraz prezes PSME Barbara Adamska.

"Chcemy podjąć działania zmierzające do promocji wiedzy na temat korzyści płynących z magazynowania energii i generować efekty synergii, wynikające z wieloletniego doświadczenia rynkowego oraz unikalnego know-how obu stron" - zadeklarował prezes największej w Polsce strefy ekonomicznej, w której zainwestowali m.in. wiodący producenci baterii litowo-jonowych.

"Podpisanie listu intencyjnego o współpracy z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną jest dla nas istotnym krokiem zmierzającym do integrowania środowisk, dla których ważne jest implementowanie w swoich działalnościach energii odnawialnej" - skomentowała prezes stowarzyszenia Barbara Adamska.

Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii działa m.in. poprzez tworzenie raportów, audytów i analiz dla instytucji rządowych i pozarządowych. Współpracuje z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi i badawczymi, zajmującymi się tematyką energetyki odnawialnej. Eksperci PSME pracują w zespołach doradczych, wypracowują stanowiska i współpracują z partnerami na rzecz polskiego rynku magazynowania energii.

W ocenie specjalistów, magazyny energii mogą być alternatywą dla inwestycji w rozbudowę sieci, zaś nowelizacja Prawa energetycznego daje zielone światło dla rozwoju takich magazynów w Polsce. Są one uważane za niezbędny elementem transformacji energetyki. Eksperci PSME podkreślają, że magazyny zapewniają elastyczność funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, poprawiając jego bezpieczeństwo oraz zwiększając możliwości wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna obejmuje tereny w woj. śląskim i sześciu powiatach woj. opolskiego. Działa tu blisko 500 przedsiębiorstw, które łącznie zainwestowały ok. 44 mld zł i stworzyły ok. 85 tys. miejsc pracy. KSSE wydała 590 zezwoleń na prowadzenie działalności oraz sto kilkadziesiąt decyzji o wsparciu w ramach nowych przepisów o Polskiej Strefie Inwestycji.

W pierwszym półroczu br. KSSE pozyskała 34 nowe projekty inwestycyjne o łącznej wartości ok. 1,3 mld zł. Inwestorzy zadeklarowali stworzenie ok. 1,1 tys. nowych miejsc pracy i utrzymanie ok. 3,7 tys. istniejących. W porównywalnym okresie rok wcześniej, nowych projektów było 24 o łącznej wartości ponad 865 mln zł. Cały ub. rok strefa zamknęła rekordowym wynikiem 57 nowych projektów, wartych w sumie ok. 5 mld zł. W tym roku KSSE spodziewa się podobnej liczby projektów, jednak o mniejszej łącznej wartości.

