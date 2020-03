Stowarzyszenie Praktyków Restrukturyzacji: zmienić prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne

Stowarzyszenie Praktyków Restrukturyzacji (SPR) zwraca uwagę ustawodawcy na konieczności zmian w prawie Bankowym, Upadłościowym i restrukturyzacyjnym. SPR spogląda na problem braku płynności spowodowanych epidemią Covid-19 z różnych perspektyw: zachowań doraźnych i długofalowych, skutków makro i mikroekonomicznych. Rozpatruje sytuację indywidualnego przedsiębiorcy, ale zastanawia się też nad zmianami Prawa Upadłościowego i Prawa Restrukturyzacyjnego.

Potrzebne zmiany ustaw - prawo upadłościowe, prawo restrukturyzacyjne

Epidemia koronawirusa wymusza konieczność zmian

Kluczowym elementem będzie uzyskanie finansowania pomostowego umożliwiającego przetrwanie przedsiębiorcy, tj. od otwarcia do głosowania nad układem. Głosowanie nad układem będzie jednak możliwe dopiero wtedy, gdy warunki układu staną się przewidywalne.4. Są dwie przesłanki, które uzasadniają uznanie przedsiębiorcy za niewypłacalnego (dot. pośrednio zagrożenia niewypłacalnością). Dominująca jest oczywiście przesłanka płynnościowa. Nieliczni przedsiębiorcy będą mogli zatem zastąpić dotychczasowe umowy umowami barterowymi - w miejsce świadczenia pieniężnego ustalać z kontrahentem spełnienie innego świadczenia, będącego świadczeniem niepieniężnym. Naruszenie umowy barterowej nie da wierzycielowi prawa do złożenia wniosku o upadłość.5. Racjonalnym, aczkolwiek na obecnym etapie nie mającym podstaw, wytłumaczeniem niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, może być argument o przejściowym charakterze trudności płynnościowych.6. W przypadku powstania niewypłacalności praktyka rynkowa poszła już kilka lat temu w kierunku jednoczesnego składania wniosków o ogłoszenie upadłości i wniosków o otwarcie postępowania restukturyzacyjnego. Niepożądane jest, aby szereg dobrych przedsiębiorstw, których biznes ucierpiał w wyniku epidemii, było zmuszonych do składania wniosków o ogłoszenie upadłości i uważamy, że w tym zakresie jest potrzebna interwencja ustawodawcy.SPR przestrzega też, że powodem powstrzymania się od złożenia wniosku o upadłość nie może być działanie siły wyższej (vis major). Co do zasady obowiązek złożenia wniosku oparty jest o obiektywny stan niewypłacalności przedsiębiorcy, a przyczyna jego powstania, nawet jeżeli była niezależna od przedsiębiorcy, nie stanowi przesłanki wyłączającej ten obowiązek.Możliwe, aczkolwiek bardzo trudne w danych okolicznościach faktycznych i prawnych, jest powołanie się przez reprezentanta przedsiębiorcy na działanie siły wyższej uzasadniającej brak winy w niezłożeniu wniosku w przypadku pociągnięcia go do odpowiedzialności osobistej.Nawet pobieżna ocena sytuacji gospodarczej nie napawa optymizmem - niestety „niewidzialna ręka rynku” skutkować będzie eliminacją słabszych (głównie MSP) i falą wniosków o ogłoszenie upadłości.Aby temu zapobiec, w ocenie SPR, niezbędne jest działanie ustawodawcy w kierunku zmiany prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego polegającej na wyłączeniu odpowiedzialności za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w stosunku do osób zobowiązanych zgodnie z art. 21 prawa upadłościowego w terminie do 30 września 2020 roku.Termin ten mógłby zostać przedłużony o kolejne trzy miesiące na mocy delegacji ustawowej przez Radę Ministrów, które podjęły działania restrukturyzacyjne polegające na złożeniu wniosku o otwarcie jednego z sądowych postępowań restrukturyzacyjnych przewidzianych ustawą, albo zawarły umowę z nadzorcą układu i ustaliły dzień układowy zgodnie z art. 201-211 prawa restrukturyzacyjnego.Byłoby to - zaznacza SPR - rozwiązanie doraźne, przenoszące problem braku płynności w czasie, dające jednak możliwość do praktycznego wprowadzenia na szeroką skalę działań pomocowych, w tym głównie uruchomienia finansowania ratunkowego (i tu potrzeba zmian prawa bankowego, aby ułatwić udzielanie finansowania restrukturyzującym się dłużnikom). Aby skorzystać z wyłączenia odpowiedzialności dłużnik byłby zobowiązany do podjęcia wskazanych działań restrukturyzacyjnych w terminie 1 miesiąca od wejścia w życie nowelizacji ustaw.Zdaniem SPR jednocześnie należałoby wprowadzić zmiany do Prawa Restrukturyzacyjnego, ponieważ przyspieszone postępowanie układowe i postępowanie o zatwierdzenie układu nie dają szansy uzyskania zawieszenia egzekucji prowadzonej przez wierzycieli, to przepisy dotyczące postępowania zabezpieczającego powinny się również stosować do tych postępowań od momentu podjęcia przez dłużnika działań restrukturyzacyjnych.- Ponadto zdajemy sobie sprawę z niepewności obecnej sytuacji rynkowej i w związku z tym uznajemy za potrzebne daleko idące uproszczenie wstępnego planu restrukturyzacyjnego a także wydłużenie terminów na przygotowanie planu restrukturyzacyjnego w poszczególnych postepowaniach - wskazuje SPR.Według SPR niezbędne będą także inne zmiany prawa restrukturyzacyjnego w kierunku zamrożenia praw i obowiązków przedsiębiorcy na czas trwania skutków ekonomicznych wywołanych epidemią.W praktyce będzie należało użyć wielu instrumentów prawnych, w tym już znanych prawu restrukturyzacyjnemu, takich jak nieegzekwowanie zobowiązań wymagalnych, określanie skutków zawieszenia wymagalności zobowiązań, warunków układu czy utrzymania obowiązywania stosunków prawnych istotnych dla przetrwania przedsiębiorcy.- Zdajemy sobie sprawę, że powyższe propozycje nie są doskonałe. W szczególności nie są one w stanie zaadresować zapotrzebowania na finansowanie ratunkowe dla dłużników, które zapewniłoby przetrwanie ich przedsiębiorstw. W szczególności nie są one w stanie zaadresować zapotrzebowania na finansowanie ratunkowe dla dłużników, które zapewniłoby przetrwanie ich przedsiębiorstw. Jednocześnie jednak uważamy, że zainspirowana obecnymi działaniami legislacyjnymi w Niemczech propozycja czasowego wyłączenia odpowiedzialności za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości wymagająca podjęcia działań restrukturyzacyjnych przez dłużnika mogłaby pomóc w osiągnięciu pewnej stabilizacji na rynku - zaznacza SPR.W szczególności dłużnicy mogliby się skupić na utrzymaniu przedsiębiorstwa a nie ochronie swoich aktywów przed wierzycielami, ale byliby jednocześnie poddani rygorom prawa restrukturyzacyjnego i kontroli nadzorców.Bazując na doświadczeniach z poprzedniego - aczkolwiek nieporównywalnego kryzysu gospodarczego - SPR apeluje, żeby w bieżącej sytuacji negocjować zmiany stosunków umownych wg. zasady „win-win" (w obecnej sytuacji - „strata-strata"), a do profesjonalistów zajmujących się doradztwem - aby brali pod uwagę bardzo trudną sytuację dłużników przy ustalaniu swoich honorariów. 