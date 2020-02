Strajkujący w PGG górnicy: jesteśmy zbulwersowani naszymi wypłatami

Jesteśmy zbulwersowani naszymi wypłatami - mówili górnicy przychodzący na poranną zmianę w ruchu Halemba kopalni Ruda w Rudzie Śląskiej. To jeden z zakładów Polskiej Grupy Górniczej, w których w poniedziałek rano rozpoczął się dwugodzinny strajk ostrzegawczy.

"Z tego, co wiem, wszyscy przystępują do strajku, żeby poprawić swoje zarobki. Pensje nie są jakieś powalające - ok. 3 tys. zł na rękę to nie jest wcale kwota" - mówił dziennikarzom górnik-ślusarz z ponadośmioletnim stażem na kopalni. "Tacy w ścianie dostają może trochę więcej, ale na takich oddziałach, jak mój - tyle jest na serio" - zapewnił.

Jak podkreślił, niezadowolenie wśród załóg jest duże. "Ludzie są zbulwersowani naszymi wypłatami" - zaakcentował. Niektórzy inni pracownicy, szczególnie młodsi, przyznawali jednak, że choć dotykają ich niewysokie płace, woleliby jak najszybciej zjechać, wykonać i skończyć pracę.



Czytaj także: Oświadczenie prezesa PGG skierowane do górników

"Ja jestem za tym, żeby zjechać i robić. Wcześniej podpisałem kartkę ws. strajku, bo wszyscy podpisywali, ale ja tam wolę robić swoje. A dzisiaj do końca jeszcze nie wiem, zobaczę, jak inni. Wiadomo, zarobki są średnie" - powiedział PAP jeden z górników zmierzających do kopalnianej bramy.

"Ja normalnie zjeżdżam. Po prostu nie chcę się w to bawić, chcę jak najszybciej skończyć, wyjechać" - zadeklarował inny. "Będę strajkował. Dlaczego? Bo tak. Przez te płace" - odparł kolejny.

"Załogi są nastawione bojowo. Wiedzą, co jest grane, o co gramy i oczekują, że ten problem się rozwiąże, bo w naszej firmie, w PGG, zarabia się najmniej spośród górniczych spółek w Polsce" - powiedział na briefingu przed rozpoczęciem protestu wiceszef Solidarności w PGG i lider związku w ruchu Halemba Artur Braszkiewicz.

Jak oszacował, w Halembie w proteście mogło wziąć udział około tysiąca pracowników. Po podpisaniu listy strajkowej, mieli oni spędzić pierwsze dwie godziny zmiany w kopalnianej cechowni na spotkaniu informacyjnym ze związkami - za ten czas nie dostając wynagrodzenia. Związkowcy akcentowali, że nie będą blokowali tych, którzy będą chcieli podjąć pracę. "Niech zjeżdżają - i tyle" - skomentował Braszkiewicz.