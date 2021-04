Strata netto grupy banku PKO BP za rok 2020 wyniosła 2,56 mld zł. Rok wcześniej grupa zanotowała zysk w wysokości 4,03 mld zł - podał bank w czwartkowym raporcie.

Dodano, że na spadek rocznego wyniku wpłynęły przede wszystkim odpisy związane z przewidywanym uruchomieniem programu ugód z klientami, którzy zaciągnęli walutowe kredyty mieszkaniowe.

Bank już w ubiegłym tygodniu informował w raporcie, że może zanotować stratę na podobnym poziomie.

"Wynik netto grupy banku w 2020 roku wyniósł -2,6 mld zł. Na spadek rocznego wyniku wpłynęły przede wszystkim odpisy związane z przewidywanym uruchomieniem szerokiego programu ugód z klientami, którzy zaciągnęli walutowe kredyty mieszkaniowe" - poinformował w piśmie załączonym do wyników spółki prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło.

Dodał, że ujęty w wynikach 2020 r. koszt z tego tytułu to blisko 6,6 mld zł.

W piśmie czytamy, że w ocenie banku, program ugód to dobre rozwiązanie, które ma szansę na realne wdrożenie i które pogodzi interesy banków, kredytobiorców walutowych, złotowych i deponentów, u których banki zaciągnęły swój dług.

"To rozwiązanie wyeliminuje ryzyko prawne walutowych kredytów mieszkaniowych, co pozwoli bankowi skupić się na szybszym rozwoju działalności biznesowej. Będzie też korzystne dla klientów banku, którzy nie będą musieli angażować się w długotrwałe procesy sądowe z niepewnym rozstrzygnięciem. Dlatego pomimo wysokich kosztów zdecydowaliśmy się poddać je pod ocenę naszych akcjonariuszy, którzy zaakceptowali to rozwiązanie" - wskazano.

Jak poinformował bank, na wynik grupy kapitałowej w 2020 r. istotnie wpłynęło także pogorszenie sytuacji w otoczeniu gospodarczym wywołane epidemią COVID-19, co zmusiło bank do utworzenia dodatkowych odpisów w kwocie 1,2 mld zł. W ograniczaniu spadku wyniku finansowego bankowi pomogła z kolei silna dyscyplina kosztowa, dzięki której koszty działania grupy w 2020 roku były niższe niż rok wcześniej.

Z pisma prezesa banku wynika, że w prowadzeniu działalności w czasie pandemii pomagały efekty transformacji cyfrowej.

"Pandemia przyśpieszyła przechodzenie klientów do kanałów zdalnych. W taki sposób z usług banku korzysta już trzy czwarte klientów. Na popularności wciąż zyskuje aplikacja mobilna IKO, która została aktywowana już ponad 5 mln razy. Od momentu jej udostępnienia blisko osiem lat temu klienci logowali się do niej 2,9 mld razy, z czego w samym tylko 2020 r. prawie 1,2 mld razy" - czytamy.

Dodano, że korzystanie z usług banku bez wychodzenia z domu wspierają konsekwentnie rozwijane usługi dodatkowe, takie jak uruchomiona w lipcu 2020 r. platforma Automarket.

