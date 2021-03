Strategia Pekao przewiduje nowe zjawiska, jak przyspieszenie cyfryzacji

Opublikowana w poniedziałek strategia Pekao jest pierwszą strategią bankową, która dotyczy okresu po pojawieniu się pandemii. Przewiduje nowe zjawiska, jak przyspieszenie cyfryzacji społeczeństwa i gospodarki - ocenił we wtorek wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Pekao poinformował w poniedziałek, że planuje do 2024 r. osiągnięcie 3,2 mln aktywnych klientów bankowości mobilnej.

Postawi na bankowość w kanałach zdalnych i będzie dążyć do tego, aby umożliwić klientom załatwienie prawie wszystkich spraw online.

Główne cele strategiczne w perspektywie roku 2024 to, poza 3,2 mln klientów bankowości mobilnej, osiągnięcie rentowności kapitału własnego ROE na poziomie około 10 proc. i obniżenie wskaźnika kosztów do dochodów C/I do poziomu około 42 proc.

"Zaprezentowana strategia (Pekao - red.) jest pierwszą strategią bankową, która dotyczy okresu po pojawieniu się pandemii. To strategia odważna, (...) przewiduje nowe zjawiska takie jak przyspieszenie cyfryzacji społeczeństwa i gospodarki, pracę zdalną czy też zmianę preferencji klientów w zakresie dostępu do usług" - powiedział Sasin podczas prezentacji nowej strategii banku.

"Biznesowo od kilku lat bank Pekao istotnie się zmienia z korzyścią dla klientów wszystkich segmentów oraz dla akcjonariuszy. Innowacyjne rozwiązania, chociażby w bankowości codziennej, dowodzą potencjału banku, a realizowana od kilku lat transformacja niewątpliwe pozwoliła na sprawne dostosowanie się do niespodziewanej rzeczywistości pandemii Covid-19" - dodał.

Jego zdaniem dziś już nikt nie ma wątpliwości, że konsumenci będą coraz częściej kupować w kanałach internetowych, a w perspektywie najbliższych lat należy oczekiwać, że dla większości obywateli jedynym używanym narzędziem dostępu do banku stanie się smartfon.

Według wicepremiera znaczna część produktów bankowych będzie dostępna online wraz z możliwością ich zakupu poprzez kanały zdalne. Wśród nich będą nie tylko proste pożyczki, ale również kredyty hipoteczne czy też szereg produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowych dodatkowo oferowanych przez aplikacje bankowe.

"Bank Pekao zawsze był bankiem, który postępował w sposób odpowiedzialny i rozważny. Wierzę, że odpowiedzialność biznesu, w tym współpraca z rządem w ramach programów strategicznych, wspieranie rozwoju gospodarczego i budowa zaufania klientów oraz partnerów biznesowych powinny być tym, co wyróżnia przedsiębiorstwa, w które chociażby pośrednio, jak ma to miejsce w tym konkretnym przypadku, zaangażowany jest Skarb Państwa" - podkreślił Sasin.

Jego zdaniem opublikowana strategia banku Pekao to przede wszystkim strategia rozwoju, strategia wzrostowa, a więc taka, która daje nadzieję na budowę jeszcze silniejszej instytucji finansowej.

"Silne instytucje finansowe będą odgrywać szczególną rolę w powrocie polskiej gospodarki na ścieżkę mocnego wzrostu. Będą one dla Polski, dla przedsiębiorców ważnym partnerem we współfinansowaniu, oczywiście na zasadach rynkowych, projektów, które składać się będą na filary Krajowego Planu Odbudowy" - powiedział Sasin.

Resort aktywów państwowych odpowiada za nadzór właścicielski nad grupą PZU, która jest największym udziałowcem banku Pekao, kontrolując 20 proc. akcji banku. Drugim co do wielkości akcjonariuszem jest PFR, który kontroluje 12,8 proc. akcji.

